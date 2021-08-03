تشريح جثة «أجنبي الهرم».. والأمن يستجوب صديقته

أمرت جهات التحقيق في واقعة العثور على جثة شخص يحمل إحدى الجنسيات الأجنبية، داخل فندق بالهرم، بتشريح جثمانه؛ لبيان السبب الحقيقي للوفاة، ومعرفة ما إذا كانت هناك أية شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

وطلبت النيابة العامة من رجال المباحث سرعة إنهاء تحرياتها حول الواقعة وموافاتها بأية كواليس جديدة من شأنها أن تكشف ملابسات الواقعة، وكشف غموض الحادث.

التحفظ على كاميرات الفندق

ويستكمل رجال المباحث في مديرية أمن الجيزة وقسم شرطة الهرم، تحرياتهم حول الواقعة؛ للكشف عن ملابسات الواقعة وتفاصيلها، وذلك بعد التحفظ على كافة كاميرات الفندق.

كما قامت الأجهزة الأمنية بالتحفظ على كافة الكاميرات خارج الفندق، وذلك في محاولة للوصول إلى أي خيوط تشير إلى تفاصيل الواقعة، ومعرفة آخر الأشخاص الذين التقوا بالمجني عليه.

الأمن يستجوب صديقة الأجنبي عليه

كما تمكن فريق البحث الجنائي التابع لمديرية أمن الجيزة وقسم شرطة الهرم، من تحديد هوية الفتاة التي كانت برفقة المجني عليه قبل وفاته داخل غرفته بالفندق، وبدأ رجال المباحث في مناقشة الفتاة واستجوابها لمعرفة ملابسات الواقعة من خلالها، خاصة أنها كانت آخر من رأى المجني عليه قبل وفاته بساعات قليلة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، قد عثرت على جثة، لشخص يحمل إحدى الجنسيات الأجنبية داخل غرفته في أحد الفنادق الموجودة في منطقة الهرم.

وتبين من خلال التحريات أن الجثة تعود لشخص يحمل إحدى الجنسيات الأجنبية، وكان يبلغ من العمر 60 عامًا، وأنه قبل وفاته كان رفقة صديقة له داخل غرفته بالفندق.