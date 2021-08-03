جثة أجنبي في فندق الهرم.. والتحقيقات: مسن كان بصحبة فتاة

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، على جثة لشخص يحمل إحدى الجنسيات الأجنبية، داخل غرفته في أحد الفنادق الموجودة في منطقة الهرم، في ظروف غامضة.

وبعد تلقي البلاغ بالعثور على جثة المتوفي، انتقلت على الفور قوة من رجال المباحث في الجيزة إلى مكان الواقعة، وتبين من خلال التحريات أن الجثة تعود لشخص يحمل إحدى الجنسيات الأجنبية، وكان يبلغ من العمر 60 عامًا، وأنه قبل وفاته كان رفقة صديقة له داخل غرفته بالفندق.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتكثف الآن الجهات الأمنية من تحرياتها حول الواقعة، من خلال الاستماع لأقوال شهود العيان والتحفظ على الكاميرات الموجودة والمحيطة بالمكان، للكشف عن أي ملابسات جديدة حول الواقعة.

الحادث يعيد للأذهان واقعة العثور على جثتي الهرم

ويعيد هذا الحادث للأذهان واقعة أخرى لم يمر عليها الكثير، عندما عثرت الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة على جثتين لشاب وفتاة داخل سيارة في ظروف غامضة وهما في حالة تعفن.

وبعمل التحريات اللازمة حول الواقعة، توصلت الأجهزة الأمنية إلى أن أهالي الشاب والفتاة كانوا قد تقدموا ببلاغات تفيد بتغيبهم عن المنزل منذ 3 أيام.

وبعد العثور على الشاب والفتاة جثتين في حالة تعفن داخل سيارة الأول، رجحت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، خاصة وأن الشاب والفتاة كانا داخل السيارة وكانت السيارة مغلقة بالكامل، فضلا عن وجود كامل متعلقاتهم، كما رجحت التحريات أن وفاة الشاب والفتاة كان بسبب غاز ثاني أكسيد الكربون، وأنه تسبب في مقتلهم بعدما أغلقوا كافة نوافذ السيارة.