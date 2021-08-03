موسوعة جمال حمدان في «البلاك فرايدي».. ما موقف هيئة الكتاب ودار الهلال؟

«بعد نفاد الكمية ما زلنا مستمرين، عروض البلاك فرايدي مستمرة مع home reading، أقوى عرض في مصر، موسوعة شخصية مصر لجمال حمدان، السعر مفاجأة، 4 أجزاء كاملة، 360 جنيهاً، بدلاً من 600 جنيه، يلّا مستني إيه، اطلب الآن المجموعة كاملة».. كان هذا إعلان نشرته إحدى الصفحات عبر «فيس بوك»، لبيع موسوعة الدكتور جمال حمدان «أون لاين».

بعد نشر هذا الإعلان، الذي روّجت له إحدى المكتبات، توجّهت «الوطن» إلى هيئة الكتاب ومؤسسة دار الهلال للاستيضاح، وذلك باعتبارهما جهتي البيع وملكية الحقوق الفكرية لكتب جمال حمدان.

ورغم أن الإعلان معروض منذ نوفمبر 2020، إلا أنه ما زال قائماً، حيث تواصلت «الوطن» مع الصفحة التي أكدت أنها تبيع النسخ التي تحمل شعار هيئة الكتاب «أون لاين»، مع إضافة خدمة التوصيل التي تبدأ من 40 جنيهاً داخل القاهرة، وأكد أدمن الصفحة أن المجموعة أصلية، وادّعت أنها حصلت على حقوق الطبع من «الحكومة المصرية».

رئيس هيئة الكتاب: نبيع موسوعة جمال حمدان بالبطاقة

من جانبه، قال الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب، في تصريح لـ«الوطن»: الهيئة طبعت نسخ موسوعة شخصية مصر، وتم تسويق النسخ بطريقة منضبطة في المعارض بمعدل نسخة واحدة لكل مواطن «بالبطاقة» بسعر 140 جنيهاً، متابعًا: «أرجّح أن تكون النسخ الموجودة في هذا العرض تم الحصول عليها من نسخ مؤسسة دار الهلال».

وأضاف: وتبعاً للاتفاق مع دار الهلال تم الحصول على حق بيع الموسوعة حصرياً، وكان شرط دار الهلال الحصول على 500 نسخة عليها شعار الهيئة، بدلاً من الحصول على مقابل مادي، لافتاً إلى أن النسخ التي حصلت عليها دار الهلال أيضاً تحمل «لوجو» هيئة الكتاب.

دار الهلال: معنا حقوق الملكية لكن لا نملك حق الشكوى

من جانبه، قال أشرف عاشور مدير التوزيع بمؤسسة دار الهلال: دار الهلال تمتلك حقوق الملكية الفكرية لكتب الدكتور جمال حمدان، وحسب البروتوكول مع هيئة الكتاب العام الماضي قامت الهيئة بطباعة موسوعة جمال حمدان وبيعها بسعر مخفّض للجمهور في العام الماضي، حيث كان جمال حمدان شخصية معرض الكتاب، مشيراً إلى دار الهلال حصلت على 500 نسخة تحمل لوجو هيئة الكتاب، والمؤسسة باعت النسخ بالكامل بالسعر الذي تبيع به الهيئة بسعر 140 جنيهاً للموسوعة كاملة.

وتابع: لا يمكن أن تكون النسخ المبيعة في المكتبة المذكورة من دار الهلال، لأن هذه الصفحة باعت نحو 800 نسخة حسب متابعتي، نافياً قيام مؤسسة دار الهلال ببيع هذا العدد من النسخ لأي جهة، وعن نفسي تقدّمت بشكوى في هيئة الكتاب ضد هذا العرض وأتوقع أن هذه الكتب مزوّرة، لأن عليها شعار هيئة الكتاب.

ورجّح «عاشور» أن تكون النسخ المعروضة مزورة، قائلًا: «سبق أن زُرت إحدى المكتبات كتاب شخصية مصر بلوجو دار الهلال وتقدمت بشكوى، وعملت له محضر في قسم السيدة زينب، وتم القبض على الشخص المزور وهو صاحب مطبعة في الإسكندرية وما زالت القضية قائمة».

واختتم: «رغم أن دار الهلال لديها حقوق الملكية الفكرية، الكتب المعروضة عليها لوجو الهيئة، لذلك لا نمتلك حق الشكوى في مباحث المصنفات»، لافتاً إلى أن الهيئة لن تبيع كل هذه النسخ لشخص واحد، فطبقاً للبروتوكول طبعت الهيئة 5000 نسخة وتم بيعها.