40 جنيها مكاسب حققها الذهب خلال 7 أشهر.. وتجار يتوقعون استمرار ارتفاعه

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعا قدرت قيمته بـ 40 جنيها خلال الـ7 أشهر الماضية فى الأسواق، رغم الانخفاضات التى أصابت المعدن الاصفر خلال تلك الفترة.

وقالت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إنه رغم التراجعات التى حدثت خلال العام الجارى للذهب، إلا أن الارتفاع كان هو سيد الموقف، فمنذ بداية هذا العام، واجه الذهب رياحًا معاكسة، إلا أنه لم ينكسر، فقد حقق مكاسب قدرت بقيمة 40 جنيها للجرام.

شعبة الذهب تتوقع صعود أسعاره:

من جانبه توقع نادى نجيب، سكرتير الشعبة العامة لشعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، أن يستمر الدعم المقدم لأسعار الذهب من قبل عدم الاستقرار العالمى وتراجع البنوك المركزية عن التحفيز وضعف الدولار، وهذه اسباب تؤدى الى ارتفاع الذهب خلال الفترة القادمة.

وأشار «نجيب»، فى تصريحات لـ «الوطن»، إلى أن هذه العوامل مجتمعة تجعل الأسواق في حالة عدم اليقين وتدعم اتجاه المستثمرين إلى الذهب، باعتباره أصل ذي قيمة يساعد في التحوط ضد المخاطرة في أوقات الأزمات والضبابية.

ونوه إلى أن مدير صندوق النقد الدولى، تنبأ بوصول المعدن إلى مستوى قياسي العام الماضي.

وقال مدير الصندوق، إن هناك احتمالية أن الذهب يمكن أن يرتفع إلى ما بين 3 آلاف و5 آلاف دولار للأونصة خلال الثلاث إلى الخمس سنوات المقبلة.

وكانت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 أغسطس، قد شهدت ارتفاعا بقيمة 4 جنيهات للجرام في السوق المحلى، وذلك بعدما شهدت الأسعار حالة من التذبذب على مدار الأسبوع الماضي.

وبلغت أسعار الذهب محليًّا، 909 مقابل 905 جنيهات أمس الاثنين لعيار 24، كما سجّل عيار 21 نحو 795جنيهًا، ووصل سعر عيار 18 إلى 681 جنيهًا، بينما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6 آلاف و352 جنيهًا وبيعت الأوقية بسعر 1.808.10دولار.