السيسي: إحنا بلد بتحترم ناسها وبتجري عليهم بجد قدام ربنا والناس

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: «إحنا داخلين على مشروع حياة كريمة بـ700 مليار جنيه لتطوير حياة الناس، والدولة لها قدرات على تقديم خدمات وأنشطة، ولدينا احتياطي استراتيجي لا يقل عن 6 شهور لكل سلعة».

في ظل كورونا وتأثير ارتفاع الحرارة على المنتجات نحاول الحفاظ على الأسعار متوازنة

وأضاف رئيس الجمهورية، في كلمته خلال حفل افتتاحه المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات بمحافظة المنوفية وعدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا: «في ظل أزمة كورونا نحن قادرون على ترتيب كل ذلك، وفي ظل تأثيرات ارتفاع درجات الحرارة على الزراعة والفواكه والخضراوات نحاول الحفاظ على الأسعار متوازنة».

وتابع: «الهدف من تطوير المصانع الجديدة مثل قها- أدفينا هو تقديم منتج محترم غذائي من الخضراوات والفواكه لعمل التوزان في أسعار السوق.. زي ما إحنا بنجري إننا نحول حياتنا في مصر لحاجة راقية ومتقدمة، لازم نتوقف عند بعض الموضوعات، إحنا بلد بتحترم ناسها وبتجري عليهم بجد قدام ربنا والناس».