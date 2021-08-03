تنسيق رياض الأطفال للمدارس الرسمية لغة فرنسية 2021 في الإسكندرية

اعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تنسيق رياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات 2021 لرياض الأطفال بالمرحلة الأولى «كي جي ون» للمدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة لغات.

وأتاحت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، تنسيق رياض الأطفال للمدارس الرسمية لغة فرنسية 2021، وذلك من خلال التسجيل الإلكتروني عبر الرابط : http://www.kg-alex.com/mafrench/index.html

ومن المقرر قبول جميع الأطفال فوق سن الخمس سنوات، حيث أنهم ليس لديهم فرص أخرى خلال العام المقبل، وذلك بسبب سنهم، لافتًا إلى فتح باب التنسيق أمام جميع التلاميذ الصغار في مرحلة الـ«كي جي ون»، من أجل التقديم في المدارس.

تنسيق رياض الأطفال للمدارس الرسمية لغة فرنسية 2021 «شروط»

تعليمات وقواعد التقدم:

سن التقدم لرياض الأطفال من مواليد 2/10/2015 حتى مواليد 1/10/2017 ويتم القبول وفقاً للسن والكثافة و رغبات ولى الامر وذلك حتى 30/6/2021.

مراعاة استيفاء كل الرغبات ( الرغبتان ) الموجودة بالاستمارة ، يجب أن تكون الرغبات مسجلة بمعرفة ولى الامر / من لديه الوصايا التعليمية وتحت مسئوليته.

يجب على ولي الأمر الاطلاع على التعليمات الموجودة بمحتويات الملف قبل ملء البيانات والرغبات.

عند وجود خطأ بالبيانات التعديل لايتم إلا بحضور ولى الأمر «الولى الشرعى - حكم ولاية تعليمية» بعد كتابة اقرار والتعديل لمرة واحده فقط.

يجب دفع المصروفات خلال 15 يوم من بعد إعلان النتيجة ويعدعدم دفع المصروفات فى المدة المحددة وفق الاقرار الذى تم التوقيع علية بواسطة ولى الامر تنازلا عن حق نجله فى الترشح للمدرسة التى تم تنسيقه بها .