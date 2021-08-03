مذيعة تحتفل بخلعها من زوجها: «مفرحتش يوم فرحي زي ما أنا فرحانة دلوقتي»

احتفلت آلاء عبد العزيز، المذيعة بقناة «الحدث اليوم»، بحصولها على حكم بالخلع من زوجها، بعد فترة طويلة، قائلة: «أنا حرة بعد معاناة سنتين لمحاولة نيل الحرية».

وكتبت آلاء عبد العزيز، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «أخيرًا.. ما فرحتش يوم فرحي زي يوم حكم الخلع ما صدر اليوم الثلاث.. عاوزاكوا تباركوا لي بقى».

آلاء عبد العزيز مذيعة قدمت عدة برامج على قناة «الحدث اليوم»، لعل أبرزها «الأكيلة» و«صباحك سكر مع آلاء»، وغيرهما من البرامج.

استشاري علاقات أسرية عن الاحتفال بالخلع: نتيجة معاناة طويلة

وكانت الدكتورة هالة حماد، استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين والعلاقات الأسرية، قالت في تصريحات سابقة، لـ«الوطن»، إنّ المنفصلات يلجأن للاحتفال بسبب محاربتها لسنوات للحصول عليه، بالإضافة إلى معاناتهن الكبيرة خلال الزواج.

تلك الاحتفالات بحسب هالة حماد، تشعر المرأة بالانتصار بقرارها، كما تعبر عن سعادتها بالتخلص من سبب تعاستها ومعاناتها، «بينفسوا عن اللي كانوا عايشين فيه»، كما أن الاحتفال مع الصديقات يشعرها بالمساندة النفسية، لبدء مرحلة جديدة للبحث عن الذات، وهو يعتبر حرية شخصية ولا يجب محاسبتها، لأننا لا نعلم ما مروًا به أثناء فترة زواجهن دفعتهن للقيام بذلك.

آلاء عبد العزيز مع حمو بيكا: انتظروا مفاجأة كبيرة

ونشرت آلاء عبدالعزيز، صورة لها مع مؤدي المهرجانات حمو بيكا، قبل أيام، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مُعلقة عليها بقولها: «انتظروا المفاجأة.. المذيعة آلاء عبدالعزيز وحمو بيكا».