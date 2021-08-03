مهرجان كشفي لعشائر الجوالة بمركز «شباس عمير» في كفر الشيخ

نظمت عشائر جوالة إدارة شباب قلين بمركز شباب «شباس عمير»، المهرجان الكشفي بمشاركة مراكز شباب «عجلان ، الغنيمي، وقزمان»، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعبدالمنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، ضمن سلسلة من المهرجانات الكشفية بمراكز الشباب على مستوى المحافظة الفترات القادمة خلال شهر أغسطس.

وأكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أهمية توجيه ‏طاقات الشباب لما هو مفيد و نافع ،والعمل على غرس الثقافات النافعة والقيم المجتمعية الراسخة، والولاء والانتماء، وتزويدهم بكافة العلوم الحديثة، موجها بضرورة استغلال كافة الإمكانيات المتاحة لتقديم برامج توعوية وتثقيفية للنشيء، وتنفيذ الأنشطة المختلفة التي تساعد على تنميتهم وخلق جيل جديد واعي قادر على البناء والتنمية، مشيرًا إلى أن نشاط الجوالة يمثل عصب الأنشطة التنموية للشباب من خلال تنمية مبادئ الكشافة ‏والتقاليد الكشفية الهادفة بالإضافة إلى تدريبهم وتزويدهم بالمهارات المختلفة من ‏خلال تنفيذ ورش ثقافية ورياضية وفنية وكشفية ودينية وإسعافات أولية .‏

وأضاف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، أنه تم تنفيذ فعاليات ختام المهرجان الكشفي الإرشادي لعشائر الجوالة وفرق الجوالات بالتنسيق و التعاون المتميز بين الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة مع جمعية الكشافة الجوية.

واشار إلى أن اليوم بدأ بتقسيم المجموعات وتحية العلم وعروض التقاليد الكشفية «نداءات وتشكيلات، الزى الكشفي، السمر»، كما تم تنفيذ عروض تدريبية على قواعد حياة الخلاء «استخدام الأحبال، تحديد الاتجاهات، قياس الارتفاعات والأبعاد، استخدام البلطة وأنواع النيران»، إلى جانب عمل تطبيقات عملية «عمل أرض كشفية بسيطة، مسابقات دينية، علمية، صحية، بيئية، ثقافية»، وتابع التنفيذ رمضان عبدالغني مسئول النشاط الكشفي لعشائر الجوالة والجوالات بالمديرية، محمود الدوح، مدير إدارة شباب قلين.