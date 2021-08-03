السيسي: «عايزين بلدنا تعيش ونطلع منتج محترم»

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الخبز الذي يقدم للمواطنين قائلًا: «مينفعش أبيع 20 رغيف بعملة مش معروفة، الولاد ميعرفوش يعني إيه 5 صاغ، إحنا عايزين بلدنا تعيش ونطلع منتج محترم وننظم بلدنا كويس ونحترم آدمية الناس وننظم حياتنا بشكل به توازن في كل شيء.. سعر الوجبة المدرسية 7 جنيه، ولو هناك أسرة بها طفلان فإننا سنمنحها بذلك 15 جنيه في اليوم».

وأضاف رئيس الجمهورية، خلال كلمته بحفل افتتاحه المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات بمحافظة المنوفية: «أقول للرأي العام في مصر، أنا داخل حياة كريمة عشان أغير حياة الريف كله في مصر، والعطاء يجب أن يكون متوازن، إننا نعمل وإنتو كمان تساعدوا، مش بقول إننا نزود رقم كبير، لكن ناخد منها ونضع في التغذية المدرسية».