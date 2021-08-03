«قضية».. قتله صديقه بطلق خرطوش بسبب خلافات مالية بالمنوفية

لقى مسجل خطر مصرعه، بطلق خرطوش، على يد مسجل خطر بسبب خلافات مالية ناتجة عن الاتجار في المواد المخدرة، حيث وقعت مشاجرة بين الطرفين، قام على أثرها المتهم بإطلاق نيران من فرد خرطوش تجاه المجني عليه الذي نُقل إلى المستشفى لمحاولة إنقاذه، ولكنه توفي متأثرا بإصابته.

مصرع تاجر مخدرات بسبب خلافات مالية بأشمون

تلقي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مدير مباحث المنوفية، بمصرع مسجل خطر يدعي «محمود»، وشهرته «قضية»، بطلق خرطوش بسبب خلافات مالية بينه وبين أحد المسجلين أيضا ويدعي «أحمد.ع»، مقيمان بمركز أشمون، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجري وضع الجثة تحت تصرف النيابة العامة في مستشفى أشمون العام .

تفاصيل مصرع مسجل خطر في أشمون

وكشف مصدر أمني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المتهم والمجني عليه أصدقاء، مسجلين خطر في الاتجار بالمواد المخدرة، موضحا أن المتهم اتفق في وقت سابق مع المجني عليه بإطلاق نيران تجاه شخص آخر، وبالفعل أصابه، وهرب بعدها، واختلفا فيما بينهم بسبب مبالغ مالية، وحرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة أشمون، وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة .