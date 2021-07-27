وفاة طالبة بكلية الطب في المنوفية.. نامت ولم تستيقظ

حالة من الحزن الشديد سيطرت علي أهالي قرية «طنبدي»، بمحافظة المنوفية، بعد وفاة شيماء منصور قاسم الطالبة في الفرقة الثانية بكلبة الطب جامعة المنوفية، التي توفيت فجأة وشيع أهالي القرية جثمانها إلي مثواه الأخير في مشهد جنائزي مهيب حضره عدد كبير من أهالي القرية والقرى المجاورة .

تفاصيل وفاة طالبة كلية الطب جامعة المنوفية

وأكد مصدر مقرب من العائلة، لـ«الوطن»، أن الفقيدهقصدت غرفتها للنوم، وبعد مرور بعض الوقت دخلت والدتها لإيقاظها من النوم، فاكتشفت وفاتها، مؤكدا أن «شيماء»، كانت طالبة متفوقة في دراستها وكانت محبوبة من الجميع، ودعا الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر علي فراقها .

كلية الطب تنعي وفاة طالبة الفرقة الثانية

ونعت كلية الطب جامعة المنوفية، في بيان لها، وفاة الطالبة، وجاء في البيان: «بمزيد من الحزن والأسى تنعى كلية الطب جامعة المنوفية الطالبة شيماء منصور الفرقة الثانية بالكلية، نسأل الله سبحانه وتعالي أن يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح جناته، ويتقدم جميع منسوبي كلية الطب جامعة المنوفية بخالص المواساة و العزاء لجميع أفراد أسرتها وزملائها، وإنا لله و إنا إليه راجعون».

حزن في طنبدي لوفاة طالبة كلية الطب جامعة المنوفية

ونعي العشرات من أهالي القرية وأصدقاء الطالبة المنوفية، الفقيده علي مواقع التواصل الإجتماعي، مؤكدين أن أول ليلة لعروس الجنة في القبر وكل بيت في طنبدي حزين عليها .

ونشر عدد من صديقتها منشورات علي مواقع التواصل الإجتماعي، لنعي صديقتهم طالبة كلية الطب، حيث قالت إحداهن، "ربنا يرحمك يا حببتي، كانت طيبة وميتزعلش حد منها خالص، ربنا يرحمها"، وقالت أخري، "ربنا يرحم شيماء منصور كانت القلب الطيب وخبر و فاتها صدمنا كلنا، ربنا يرحمها ويصبر أهلها" .