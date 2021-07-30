حياة كريمة في المنوفية.. مشروعات بتكلفة 9 مليارات جنيه

تستعد محافظة المنوفية، لتنفيذ مبادرة «سكن كريم»، كجزء من مبادرة حياة كريمة، على ثلاثة مراحل بجميع القري، وعقدت المحافظة اجتماعات خلال الأيام الماضية لوضع الخطط النهائية لتنفيذ المبادرة والتأكد من حل جميع المشكلات قبل التنفيذ خلال الفترة المقبلة، وتعد مبادرة حياة كريمة في المنوفية نقلة مختلفه للواقع حيث يجري تنفيذ مشروعات عملاقة في العديد من المجالات المختلفة بقرى ومدن محافظة المنوفية .

استمرار العمل لتنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة في المنوفية

ويستمر العمل علي تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة في المنوفية، من أجل الإنتهاء من المشروعات القومية الجاري تنفيذها، رافعين شعار بالعمل تبني مصر، وقرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عقد اجتماعات أسبوعية لمتابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة في المنوفية بحضور كافة الجهات المعنية، للتأكد من إزالة كافة المعوقات والمشاكل، ومتابعة الإنتهاء من تنفيذ الخطة الموضوعه لتنفيذ المبادرة في مركزي الشهداء وأشمون .

محافظ المنوفية: مشروعات مبادرة حياة كريمة في المنوفية تكلفتها 9 مليارات جنيه

وأكد محافظ المنوفية، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن مشروعات مبادرة حياة كريمة في المنوفية تصل تكلفتها إلي 9 مليارات جنيه، وتشمل 81 قرية وهي جميع قري مركزي أشمون والشهداء، مشددا علي أن جميع الجهات تسابق الزمن لتنفيذ المشروعات بكفاءه وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي .

منسق مبادرة حياة كريمة في المنوفية: حياة كريمة ستغير شكل القري

من جانبه، قال المهندس محمد ربيع مسؤول مبادرة حياة كريمة في المنوفية، إنه يتم العمل حاليا لتنفيذ مشروعات المجمعات الخدمية والطبية والزراعة والأمنية، في كل وحدة قروية، مؤكدا أن هذا المشروع العملاق من أهم المشروعات التي يجري تنفيذها لأنها ستخفف الضغط علي المدن وتسهل إنتهاء مصالح المواطنين .

وأضاف منسق مبادرة حياة كريمة في المنوفية، أن المبادرة ستغير شكل القرى في مركزي الشهداء وأشمون والتي يتم تنفيذ المبادرة فيهما، مؤكدا أن المشروعات تشمل، الغاز الطبيعي، والصرف الصحي، ومحطات المياه، وإنشاء مجمعات خدمية، وبناء وتطوير مدارس جديدة، وتوفير سكن كريم لغير القادرين، ورصف الطرق، وتطوير المدن، وغيرهم، في إطار حرص الدولة علي توفير حياة كريمة للمواطنين .