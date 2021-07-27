توزيع 14 ألف كجم لحوم على الأسر الأولى بالرعاية في المنوفية

قال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، إن المحافظة وزعت 14 ألف كجم لحوم بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير خلال عيد الأضحى المبارك على الأسر الأكثر احتياجا والأرامل والمطلقات، في إطار دعم الأسر الأولى بالرعاية وتقديم يد العون وتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضحت مؤسسة مصر الخير، في بيان صحفي، اليوم، أن المؤسسة ذبحت 73 رأسا من رؤوس الماشية يتراوح وزن الرأس من 420 الى 450 كيلو، بإجمالي صافى لحوم 14 طنا تم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا والأرامل والمطلقات بمنازلهم في 73 قريه بمختلف مراكز المحافظة، مؤكدة تحديد الحالات المستحقة من خلال التنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني ، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل تداعيات فيروس كورونا .

وأشار مسئول مؤسسة مصر الخير، إلى أنه تم الذبح داخل مجازر الباجور وطوخ دلكه بإشراف الطب البيطري بالتعاون مع 60 جمعيه أهليه ومؤسسة مجتمع مدنى فى مراكز «شبين الكوم، وتلا، والشهداء، والباجور، وقويسنا، وبركه السبع ومنوف، واشمون».

من جانبه أشاد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمجهودات المشاركة المجتمعية لمؤسسة مصر الخير ودورها الرائد في تنمية المجتمع .

علي صعيد مختلف، قامت جمعية الأورمان بالمنوفية بتوزيع لحوم 7 عجول بمركز ومدينة أشمون وذلك تحت إشراف مديرية الطب البيطري، على الفئات الأكثر إحتياجاً من الأرامل والمرضي ومحدودي الدخل وذوي الهمم من أبناء المحافظة وذلك تحت رعاية محافظ المنوفية، كما أعلنت الجمعية توزيع 30 عجلا علي مدار الأيام الماضية للحالات الأكثر احتياجا علي مستوي المحافظة .