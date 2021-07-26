أول سائقة توكتوك في المنوفية: «بربي بناتي الأربعة وفخوره بنفسي»..فيديو

اعتادت على مغادة منزلها يوميا بحثا عن الرزق لمساعدة زوجها في تربية بناته الأربعة، وعلاج إحداهن التي تحتاج إلي تغيير دمائها بصفة دورية كل أسبوعبن.. لم تلتفت إلى الانتقادات حينما قررت قيادة «توك توك»، بقرية «أبو رقبة»، التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، نجحت في عملها ونالت ثقة الزبائن، وتغلبت علي كافة المعوقات والصعاب التي تواجهها لكسب لقمة العيش .

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«شغاله علي التوك توك من 3 سنين، الحمد لله بساعد جوزي علشان هو شغال في شركة خاصة وعلشان نربي بناتي الأربعة لأن الكبيرة تحتاج لتغيير دم كل 15 يوم»، قالتها «دلال بسيوني»، قائدة التوك توك في أشمون، مؤكدة أن التوك توك اشتراه زوجها ليعمل عليه بعد وقت عمله، ولكنها قررت في أحد الأيام الخروج بالتوك توك للعمل عليه .

وأضافت لـ«الوطن»، أن هناك تعاونا كبيرا من أهالي قريتها، حتي أن أصحاب السيارات يقومون بالإتصال بها لتوصيل أبنائهم إلي المدارس لمساعدتها في كسب لقمة عيش حلال، مؤكدة أن أكثر الأوقات صعوبة كانت بداية عملها لأن الأهالي في القرية كانوا متعجبين من عمل سيدة في قيادة التوك توك، ولكن وجهة نظرهم تغيرت بعد معرفة ظروف أسرتها ومرض ابنتها: «أصبح الكل داعم لي».

وأوضحت، أن الجميع تقبل دورها وفي بعض الأوقاف يساعدونها في عملها، مؤكدة أنها سعيدة بعملها وفخورة به والجميع فخور بها حتي أولادها في بعض الأوقات يخرجون معها لمساعدتها في العمل، مشددة على أن دعم زوجها وأولادها لها يزيدها إصرارا علي مواصلة العمل وكسب لقمة عيش حلال.

وطالبت «دلال»، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بتوفير «كشك» لابنتها المريضة بقرية أبو رقبة التابعة لمركز أشمون، لافتة إلى أنها تحتاج لمثل هذا المشروع الصغير ليساعدها في استكمال علاج ابنتها.