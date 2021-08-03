عاجل.. السيسي يشكر رئيس جهاز الخدمة الوطنية السابق: بذل جهدا كبيرا

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالشكر للواء مصطفى أمين رئيس جهاز الخدمة الوطنية السابق تقديرا لجهوده، «مش هنسى أوجه الشكر للواء مصطفى أمين على الجهد اللي بذله أثناء توليه جهاز، وبذل جهد كبير جدا في هذا المشروع وأوجه له الشكر، وأتمنى له الصحة والعافية، وحريصين على أننا دايما نوجه الشكر لكل من بذل جهد وساهم مساهمة إيجابية في إقامة مثل هذه المشروعات التي نفتتحها».

وأضاف الرئيس خلال افتتاحه المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات بمحافظة المنوفية وعدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا، «بتمنى التوفيق لينا، وأتمنى اللي قدمنا من عملية اهتمام بالصحة العامة للمصريين كبار وصغار، والجهد الكبير أوي اللي بيتبذل مننا كلنا لأهمية الصحة لبناء المجتمع ده وتطوره فيما بعد».