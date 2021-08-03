خروج «دود» من أنف مصاب بكورونا في عزل كفر الدوار.. وأطباء: حالة نادرة

حصلت «الوطن»، على مقطع فيديو من داخل العناية المركزة بمستشفى الحجر الصحي بكفر الدوار، يُظهر خروج «دود» من أنف إحدى الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد تدهور حالتها الصحية وانقطاع الدورة الدموية عن هذا الجزء من الجسم وفقًا لأطباء المستشفى، وقالت مصادر طبية إن الطاقم الطبي بالعناية المركزة استعان بأطباء من قصر العيني، للوقوف على الإصابة وكيفية العلاج، وجرى التعامل معها وتعافيها بعد العلاج.

فيديو تقشعر له الأبدان

يوضح الفيديو الذي حصلت عليه «الوطن»، وتحفظت على نشره لما به من مشاهد صعبة لا يجب عرضها، خروج «دود» أبيض صغير الحجم من أنف إحدى الحالات الموجودة بالعناية المركزة بمستشفى الحجر الصحي بكفر الدوار، في الوقت الذي أدخل فيه الأطباء أنبوب حنجري لتسهيل عملية التنفس للحالة، وانطلقت أصوات الصدمة من ممرضة العناية المركزة، التي صرخت بصوت عالٍ «يا نهار أسود ومهبب على المنظر»، ولم يوضح الفيديو أسباب إصابة الحالة بهذا الوضع.

حالات صعبة داخل عناية الحجر الصحي بكفر الدوار

وقالت مصادر بمستشفى عزل كفر الدوار، إن العناية المركزة بالمستشفى تستقبل العديد من الحالات الصعبة، ويتم التعامل معها من قبل الأطباء والتمريض لمحاولة إنقاذهم، لافتة إلى أن نسبة الوفيات داخل العناية المركزة أكثر من الأقسام الأخرى، بسبب تأخر الحالات وهو أمر متعارف عليه في جميع المنشآت الطبية، إلا أن أطباء العناية بالمستشفى لا يدخرون جهدًا لإنقاذ أرواح مصابي فيروس كورونا.

مدير المستشفى: استعنا بأطباء من قصر العيني

وقال الدكتور عمرو دويدار، مدير الحجر الصحي بكفر الدوار، إن هذه الحالة محتجزة منذ فترة طويلة، وجرى التعامل معها في حدود إمكانيات المستشفى، إلا أن تطور الحالة كان أسرع من تدخل الأطباء، وهو ما دفعنا للاستعانة بأطباء من قصر العيني، لإنقاذ الحالة من الموت، وهو ما تم بالفعل وتعافت الحالة المرضية وغادرت المستشفى.

وقال «دويدار»: «هذه من الحالات النادرة جدًا بين مصابي كورونا، وهو حدوث خلل بين الجهاز التنفسي والبلعوم، بالإضافة إلى توقف الدورة الدموية بالغشاء المبطن للأنف، وهو ما أدى لظهور دود أبيض بهذا الشكل، وتم التعامل مع الحالة عن طريق المضادات الحيوية، ونقط للأنف ساهمت بشكل كبير في تحسن الحالة».