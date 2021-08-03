العثور على جثة مجهولة في ترعة بالغربية

عثر أهالي «عزبة بكير»، بقرية شوبر التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، علي جثة لشخص غارقا في الترعة المارة بالعزبة.

تلقي اللواء أسامة شلبي مدير أمن الغربية إخطارا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغا من الأهالي، بالعثور علي جثة شخص في مياه ترعة بكير دائرة مركز طنطا، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتم انتشال الجثة، وحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات للتعرف علي هويته واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.