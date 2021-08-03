لطلاب الثانوية العامة.. شروط اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بنين

أعلنت كلية التربية الرياضية بنين بجامعة حلوان، القواعد العامة لاختبارات القدرات 2021 بالكلية للعام الجامعي 2021-2022، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتور عماد العزباوي عميد الكلية، حيث يتطلب الالتحاق بالكلية اجتياز اختبارات القدرات، ويجب على الطلاب الراغبين في التسجيل لاختبارات القدرات الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني والتسجيل في الاختبارات من خلال هذا الرابط، وتهدف اختبارات القدرات الرياضية لقياس قدرة الطالب الرياضية وتحقيق المعايير المطلوبة فى الاختبارات البدنية والمهارة من خلال مجموعة من الاختبارات.

وشدد الدكتور ماجد نجم، على ضروة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة فيروس كورونا والحرص على تذليل كافة العقبات أمام طلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات، مؤكدا أن الجامعة تقوم بعمل نصائح لطللب الثانوية العامة عن آليات سداد الرسوم إلكترونيا، والقواعد الخاصة بالاختبارات، بالإضافة إلى تعريف الطلاب بخطوات التسجيل.

أوضح الدكتور عماد العزباوي عميد كلية التربية الرياضية جامعة حلوان، أن الاختبارات بالكلية ستنطلق السبت الموافق 7 أغسطس الجاري، مضيفا أن الاختبارات تتضمن الكشف الطبى المبدئى على القلب، لإثبات كفاءة الطالب لأداء الاختبارات، وقياس الطول والوزن، وينبغى على الطالب أن يتوجه لاختبارات القدرات في التاريخ المحدد له إلكترونيا، وطباعة إيصال التسجيل والتوجه به إلى مقر الكلية في تمام الساعة 8 صباحاً، ويتطلب أداء الاختبار مجموعة من الأوراق المطلوبة وهي:

الأوراق المطلوبة واشتراطات اختبارات القدرات 2021 بكلية التربية الرياضية

- عدد 6 صور شخصية مقاس 4×6 سم

- أصل رقم الجلوس وصورة منه، وصورة من البطاقة الشخصية.

- شهادات التفوق الرياضي (في حالة وجودها) للحاصلين على بطولات رياضية.

وتتمثل الملابس الرياضية المطلوبة للاختبارات في «الزي الرياضي شورت أسود وفانلة بيضاء وجوارب بيضاء، مايوه سباحة، قميص أبيض وبنطلون أسود للاختبار الشخصي».

ويتطلب النجاح في الاختبارات حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات جميع الاختبارات كشرط للنجاح والحصول على تقدير لائق.

ولا يسمح بدخول أي متقدم بعد الساعة العاشرة صباحا لأداء الاختبارات ويجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد بين الطلاب وارتداء الكمامة عند دخول الكلية وأثناء أداء الاختبارات، وتتمثل القواعد في:

-الكشف الطبي المبدئي على القلب لإثبات كفاءة الطالب.

- لا يقل طول الطالب المتقدم عن 165 سم.

- اختبار القوام ويجري فيه الكشف عن العيوب والانحرافات القوامية.

- الاختبار الشخصي ويلاحظ فيه سلامة النطق والسمع والصوت والمظهر والشخصية والمعلومات والاتجاهات.

- اختبار المهارة الرياضية.

وتشمل الاختبارات اختبار السرعة (العدو 100 متر)، واختبار تحمل القوة (الانبطاح المائل ثني ومد الذراعين)، واختبار قدرة القدمين (الوثب العريض من الثبات)، واختبار التحمل (الجري 800 متر).