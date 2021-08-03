«س & ج».. كل ما تريد معرفته عن اختبارات القدرات 2021
كتب:
أحمد أبوضيف
09:17 ص | الثلاثاء 03 أغسطس 2021
اختبارات القدرات
تواصل الجامعات الحكومية استعدادها لاختبارات القدرات 2021، المقرر أن تنطلق السبت المقبل 7 أغسطس الحالي، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، على أن تنتهي اختبارات القدرات قبل انطلاق تنسيق القبول بالجامعات 2021، حيث أكد عدد من رؤساء الجامعات، الجاهزية التامة لها من خلال وضع الخطط التي تحقق السلامة والأمان لجميع الطلاب الراغبين في أداء الاختبارات.
و تستعرض «الوطن» في «س & ج» كل ما تريد معرفته عن اختبارات القدرات 2021 وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات:
متى تنطلق اختبارات القدرات 2021؟
السبت المقبل الموافق 7 أغسطس الحالي، وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.
متى يفتح موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب للتسجيل؟
يتاح التسجيل أمام طلاب الثانوية العامة 2021 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني من هنا، بداية من مساء الجمعة المقبل كـ«بث تجريبي»، على أن يبدأ العمل الرسمي من اليوم التالي.
كم تبلغ قيمة اختبارات القدرات 2021؟
450 جنيها لكل كلية يتم التسجيل لها لاختبارات القدرات 2021، وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.
هل يجوز للطالب التسجيل في كليتين متناظرتين لاختبارات القدرات؟
لا يمكن للطالب التسجيل في كليتين متناظرتين، أي أنّه لا يمكن تسجيل اختبارات قدرات لكلية فنون جميلة بالمنيا وكلية فنون جميلة بحلوان.
هل يمكن للطالب الراسب إعادة اختبارات القدرات؟
لا يسمح للطالب الراسب أداء اختبارات القدرات 2021 مرة أخرى، سواء بنفس الكلية أو بأخرى، ولا يسمح للكليات بمنح إفادة ورقية بنتيجة اختبارات القدرات لأي طالب.
ما هي أبرز إجراءات مواجهة كورونا في اختبارات القدرات 2021؟
التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتحقيق التباعد الاجتماعي وعدم السماح لأحد بالتواجد دون ارتداء كمامة، وتخصيص عدد من العيادات والفرق الطبية، وكذلك أماكن للعزل، إضافة إلى التطهير الدوري للمنشآت الجامعية والأماكن المخصصة للاختبارات.
هل يجوز للطالب تأجيل احتبارات القدرات؟
يجوز للطالب تأجيل اختبارات القدرات في المدة المسموح بها ولظروف خاصة وقبل انطلاق الاختبارات.
عدد الاختبارات المخصصة للطلاب؟
الاختبارات ستكون مقسمة لـ4 مواد مختلفة، وستكون الدرجة الكلية لـ4 مواد هي 100، ودرجة كل اختبار 25، ونسبة النجاح لا تقل عن 15 درجة في كل مادة أي 60% بجميع المواد في كل الاختبارات.
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