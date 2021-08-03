تحرير 352 مخالفة لمنشآت غذائية في حملات رقابية بالمنيا

واصلت مديرية الصحة بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على كافة المنشآت الخدمية والتي يتردد عليها المواطنون، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وذلك لإحكام الرقابة على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، بهدف وصول غذاء آمن وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

يأتي ذلك، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بإحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتوافر الاشتراطات البيئية والصحية بكافة القطاعات الخدمية.

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في بيان صحفي، اليوم، إن الإدارة العامة للطب الوقائي، إدارة مراقبة الأغذية، قامت بتنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية وذلك خلال شهر يوليو الماضى حيث قامت فرق مراقبة الأغذية بالمرور على 786 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، مشيرا إلى أن جهود الحملات أسفرت عن تحرير 352 محضرا للمخالفات المضبوطة وتنوعت المحاضر بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة ومحاضر الغش وعدم وجود شهادات صحية وتم ضبط عدد 6 منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص و بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية ، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت.

من جانبه، أوضح الدكتور على قاسم مدير الإدارة العامة للطب الوقائي، أنه تم إعدام 1779 كيلو جرام أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 778 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك ،لافتا أنه تم استخراج 1090 شهادة صحية للعاملين فى مجال بيع وتصنيع الأغذية.