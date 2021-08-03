محافظ أسيوط يستقبل وفد برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر

استقبل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، أمس الاثنين، وفد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر برئاسة الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، والعميد محمد صلاح السكرتير المساعد للمحافظة، في ضوء برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيًا من البنك الدولى خلال مرحلته الجديدة التي تشمل محافظتي أسيوط والمنيا كامتداد جغرافي للبرنامج بعد محافظتي قنا وسوهاج وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بمحافظات الصعيد.

وضم الوفد كلا من الدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج للتخطيط والتنمية المحلية، والدكتورة ناهد أديب مدير مكون التطوير المؤسسي وبناء القدرات، والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التخطيط والتنمية المحلية، والمهندس سيد البدري مسؤول مكون تحسين الخدمات، وأحمد عمر استشاري وزارة التنمية المحلية، وولاء عمارة مسؤول المتابعة والتقييم، والأمير محسن مسؤول مكون التكتلات الاقتصادية، وإيمان الإبياري مسؤول مكون المتابعة والتقييم والمهندس إسلام محمد مسؤول مكون النظم الجغرافية.

واستعرض المحافظ مع الوفد الخطط والمشروعات لبرنامج التنمية المحلية ومتطلبات الفترة المقبلة، مؤكدا أهمية التعاون والتكامل بين كل القطاعات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة بما يحقق مردودا إيجابيا لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة محلياً تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ووفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

كما تم عقد اجتماعا موسعا بقاعة الاجتماعات بالديوان العام بحضور رؤساء المراكز والأحياء والمعنين من الأجهزة التنفيذية ومديرى الإدارات ومسئولي التخطيط بالمحافظة وفريق العمل المشكل لوحدة التنفيذ المحلية.

وأكد محافظ أسيوط أن الدولة المصرية تعمل بخطى سريعة نحو تنمية صعيد مصر فهي تضع هذ الملف على رأس أولوياتها للارتقاء بمستوي التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بهدف توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال التطوير المؤسسي ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية لتصبح قادرة على إدارة التنمية وجذب الاستثمارات، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي من خلال أنشطة البرنامج والتي تعد مكونًا أساسيًا في عملية التنمية وذلك لأهميتها فى توفير فرص العمل وتأثيرها على استدامة النمو.

وأشار المحافظ إلى أهمية مكون التكتلات الاقتصادية ووضع خطط متكاملة وشاملة وعمل دراسات جدوى لكل مشروع من المشروعات التي سيتم تنفيذها لتحقيق التنمية والنهضة الاقتصادية في المحافظة بجميع المجالات لإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، كما وجه بضرورة توفير برنامج تدريبي كامل لتأهيل الكوادر المحلية المعنية بموضوع التخطيط المحلي بالمحافظة مع ضمان التكامل بين مجالات وبرامج التنمية المحلية وخطط وجهود القطاعات المختلفة لتحقيق منظومة التنمية المتكاملة لافتا إلى أن المحافظة تسعى لزيادة الموارد الذاتية وتعظيم الإيرادات المحلية بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه أشار الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إلى أن البرنامج يوفر نموذجًا للتنمية المحلية المتكاملة بمشاركة الهيئات والجهات المختصة وذلك اتساقا مع توجيهات القيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من استثمارات وجهود الدولة في منظومة متكاملة تحقق التنمية المستدامة مشيرًا إلى اختيار برنامج تنمية صعيد مصر من قبل الأمم المتحدة كأفضل برنامج للتنمية المستدامة ومكافحة الفقر

وكان هذا البرنامج قد بدأ بناءً على مبادرة شخصية من الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2014 لتغيير نظام إدارة الدولة ونظم العمل ووضع رؤية استراتيجية لكل محافظة حتى عام 2030.

وأوضح مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أنه سيتم عمل هيكل جديد للمحافظة والمراكز والوحدات القروية حيث وافق رئيس مجلس الوزراء على وضع هيكل للوحدات القروية لأول مرة لإدارة منظومة الخدمات لافتا إلى أنه سيتم وضع 3 خطط متوسطة الأجل حتي 2030 كل خطة لمدة ثلاث سنوات تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والتنمية الحضرية في المحافظة من خلال مشروعات البنية التحتية والمشروعات كثيفة العمالة لافتًا إلى التنسيق الكامل للجهود بين لجنة التخطيط المحلي والوحدات المحلية ومديريات الخدمات لتنفيذ مشروعات وأنشطة البرنامج ووضع آليات للإطار التخطيطي وبناء القدرات وإعداد الخطط الاستثمارية في إطار تخطيطي تنموي متكامل، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل المحافظة في تقديم كل أوجه الدعم والاهتمام، موضحا أن المحافظة تخطو خطوات جادة وقوية من خلال برنامج تنمية الصعيد وكذلك مبادرة حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري مما ساهم في تحقيق سرعة في الإنجاز وكفاءة وجودة عالية في الأعمال.