هربا من الحر.. إقبال كبير على الشواطئ المجانية بجنوب سيناء

توافد الموطنون على شواطئ مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء اليوم الثلاثاء، هربًا من موجة الطقس الحارة التي تضرب المحافظة، والاستماع بالمياه الصافية، التي تخلو من الأمواج.

وقال أحمد عبد العظيم رئيس مدينة الطور، إنه جرى الدفع بعدد من عمال الإنقاذ إلى الشواطئ لخدمة المصطافين، والتنبيه على أصحاب الشماسي بالالتزام بأسعار الخدمات المقدمة للمصطافين لضمان مزيد من الإقبال على شواطئ المدينة.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح له، اليوم، أن جميع الكافتيريات تستخدم الأدوات أحادية الاستخدام، و يجري تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا، إضافة إلى رفع القمامة وتنظيف الشواطئ بشكل دوري على مدار اليوم.

وقال أحمد علي من رواد الشاطئ، إنه من محافظة الشرقية، ويحرص على زيارة مدينة الطور مع أسرته سنويًا، مشيدًا بالتطورات التي شهدتها شواطئ المدينة، ومنطقة الكورنيش، وأوضح أن دخول الشواطئ مجانًا، والخدمات التي تقدم بها بأسعار رمزية مقارنة بالمحافظات الساحلية الأخرى.

وأكد أن شواطئ مدينة الطور آمنة بالنسبة للأطفال لكونها تخلو من الأمواج، مما يجعل الأسرة أكثر استمتاعُا بالشواطئ، إضافة إلى تواجد المنقذين على الشواطئ ويقظتهم المستمرة على مدار اليوم.

وشهدت مدينة رأس سدر توافد مئات الزائرين على الشواطئ العامة، من خلال رحلات اليوم الواحد، وقال علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، إن المدينة استقبلت اليوم 45 رحلة، وجرى رفع حالة الطوارئ القصوى نظرًا لكثافة المصطافين، كما جرى التنسيق مع مديرية الصحة لتخصيص عدد من الحجرات للإجهاد الحراري وتزويدها بالأدوية اللازمة بجانب مخفضات الحرارة، وتمركز سيارة إسعاف على كل شاطئ.

وأكد أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بالوحدة المحلية في بداية الموسم الصيفي، لمتابعة الشواطئ على مدار اليوم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لافتًا إلى أن غرفة العمليات لم تتلق أي بلاغات بوجود حالات متأثرة بموجة الحر، أو حالات غرق.