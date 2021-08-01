نائب محافظ جنوب سيناء تتفقد استاد الطور الرياضي

زارت الدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الأحد، استاد طور سيناء الرياضي بمدينة الطور، يرافقها محمد فتحي، مدير مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، لمتابعة أسلوب الإدارة والتشغيل والاستفادة منها في الأنشطة المختلفة.

وتفقدت نائب المحافظ، حمام السباحة المستخدم في مدرسة السباحة، وحلبة الملاكمة، وصالة الجمباز، والملاعب الخماسية.

وقال محمد فتحي، مدير مديرية الشباب والرياضة، إنه جرى تركيب حلبة ملاكمة قانونية بالإستاد الرياضي، لتنمية العديد من المواهب في الملاكمة، والمشاركة في في البطولات التي تقيمها وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أنه يوجد العديد من المواهب في رياضة الملاكمة بجنوب سيناء فازت بمراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، لذا كان وجود حلبة للملاكمة بإستاد الطور الرياضي، ذات مردود إيجابي على أبناء مدينة الطور، سواء كان الشباب أو الفتيات، خاصة أن الفتيات أصبحن يمارسن لأول مرة لعبة الملاكمة، ويدخلن صراع حلبات الملاكمة في تدريب جاد، وهذا لم تكن يوجد بجنوب سيناء في ظل العادات والتقاليد القبلية.

ومن جانبها وجهت نائبة المحافظ الشكر لمدير المديرية، ووجهت بالاهتمام بالمتدربين من رواد إستاد طور سيناء، والعناية بالصيانة الدورية حفاظًا على أصول الدولة، والترويج للأنشطة القائمة.

كما وجهت نائبة المحافظ، بإضافة أنشطة جديدة أسوة بمدينة شرم الشيخ، لجذب العناصر المتميزة، والاستفادة من قدرات الأشبال والشباب في المحافل والمسابقات، لخدمة أبناء محافظة جنوب سيناء، خاصة بعد إنشاء منطقة الملاكمة التابعة للاتحاد المصري للملاكمة، وتعدد المشروعات القومية على أرض المحافظة بدعم من وزارة الشباب والرياضة.