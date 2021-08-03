جولة ليلية لمحافظ جنوب سيناء بمدينة شرم الشيخ «صور»

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء الإثنين، جولة ليلية بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.

وتفقد المحافظ، خلال الجولة، محطة تموين السيارات بهضبة أم السيد، والتي تعد المحطة الثالثة الجاري تحويلها لتموين السيارات بالغاز الطبيعي.

وتشمل الأعمال الإنشاء تغير البلاطات الخرسانية بالكامل وتزويدها بوسائل دفع حديثة، وتغير خزانات المنتجات بالكامل بخزانات حديثة، مكونة من عدة طبقات للحماية من الصدأ وتسريب المنتجات، بتكلفة تقد بنحو 8 ملايين جنيه.

وشدد المحافظ على تحويلها لمحطة خدمات متكاملة، للتيسير على المواطنين، وإضافة منتج بنزين 95، والغاز الطبيعي، بالإضافة لمركز خدمة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وشحن المركبات بالطاقة الكهربائية.

وأكد المحافظ أنه سيجري الانتهاء من جميع أعمال التطوير بالمحطة خلال 45 يوما، ومن المقرر أن يجري الافتتاح في احتفالات نصر أكتوبر المجيدة.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهه بضرورة التوسع في استخدام الغاز الطبيعي، للحفاظ على البيئة، وإنشاء محطات غاز طبيعي لتحويل السيارات للعمل بالغاز بديلًا عن الوقود، ما يساعد على تقليل نسبة استهلاك البنزين.

كما تفقد محافظ جنوب سيناء، منطقة السوق القديم لمتابعة النشاط السياحي والتجاري بالمدينة.

شدد المحافظ على ضرورة استمرار أعمال الصيانة بشكل دوري للمساحات الخضراء، ومسجد الصحابة، وأعمال الإنارة، والاستمرار في أعمال التطوير للسوق القديم باعتباره مزارا حيويًا، ومدرج بجميع البرامج السياحية للزائرين للمدينة.

رافق المحافظ في جولته اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، وممثلي الجهاز التنفيذي، ومدير المرور بالمحافظة.