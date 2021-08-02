محافظ جنوب سيناء يرد على شائعات غلق المخيمات بمدينة دهب

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن ما تردد حول إصدار قرار بغلق المخيمات السياحية غير صحيح، مؤكدا أنها تعمل بشكل طبيعي مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، لافتًا إلى غلق المخيمات التي لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وعلى رأسها تقديم الشيشة، كما جرى غلق المخيمات التي لم توفق أوضاعها وعليها مديونيات ولم يجر تحصيلها، بخلاف الإعفاءات التي جرى تطبيقها خلال فترة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المحافظ، في بيان صحفي، اليوم، أن السياحة الداخلية تنعش مدينة دهب، وجعلت المدينة تحظى بنصيب الأسد من معدل الإشغالات السياحية بالفنادق والمنتجعات، والمخيمات السياحية، وتجاوزت نسبة الإشغالات السياحية بها 85%، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم وتطهير.

وأكد محافظ جنوب سيناء في تصريح له اليوم الإثنين، أن مدينة دهب تعد الأعلى بين مدن المحافظة السياحية في نسبة الإشغال، وتليها مدينة شرم الشيخ، ثم رأس سدر، وطابا، سانت كاترين، ونويبع، لافتًا إلى أنه يوجد بعض الفنادق بالمدينة تشهد إقبال شديد، ويجري تأجيل الحجوزات بها نظرًا لالتزامهم بنسبة 70% فقط من الطاقة الاستيعابية، والتي أقرتها وزارتا السياحة والصحة، كإجراء احترازي لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، قال اللواء عارف عبدالعزيز، رئيس مدينة دهب، إن هذا الموسم السياحي يعد عودة حقيقية للسياحة بالمدينة، بعد انتشار جائحة كورونا العالمية، مشيرا إلى أن المدينة شهدت إقبالا غير متوقع من المصريين والأجانب، للاستمتاع بمناخها، ومقاصدها السياحية المختلفة، إضافة إلى أن المدينة آمنةمن الناحية الأمنية والصحية، لخلوها من الإصابات فيروس كورونا المستجد.

وأشار رئيس المدينة، إلى أن منطقة «البلوهول»، تعد مركزا لاستمتاع هواة ومحترفي الغطس، وهي إحدى أهم مناطق الغوص المشهورة عالميًا، لكونها تتمتع بعمق يبلغ نحو 90 مترًا، وهي أكثر المناطق الجاذبة للسياحة بالمدينة، لافتًا إلى وجود إقبال من قبل الشباب على المخيمات والشاليهات السياحية، نظرًا لانخفاض أسعارها مقارنًة بالمناطق السياحية الأخرى، لافتًا إلى تشكيل لجنة تضم أعضاء من مجلس المدينة والإدارة الصحية، لمتابعة التزام القرى السياحية بتطبيق إجراءات وضوابط مواجهة انتشار فيروس كورونا، ورصد أي مخالفات بالفنادق والمخيمات والشاليهات.