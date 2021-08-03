محافظ جنوب سيناء يلتقي السفير القبرصي خلال زيارته لـ شرم الشيخ ودهب

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء أمس الإثنين، هومرمافروماتيس، سفير قبرص بجمهورية مصر العربية، وذلك خلال زيارته لمدينتي شرم الشيخ ودهب التي تستغرق ثلاثة أيام، خلال الفترة من 2 إلى 4 من أغسطس الجاري.

وجاءت زيارة السفير القبرصي بناءً على دعوة محافظ جنوب سيناء، بهدف الترويج السياحي للمقاصد السياحية بمدينتي شرم الشيخ ودهب.

ورحب محافظ جنوب سيناء، خلال اللقاء، بالسفير القبرصي، ودعاه بالاستمتاع خلال جولته السياحية بمدن شرم الشيخ ودهب، مثمنًا دور السفير في استمرار دعم التعاون بين البلدين.

وتناول اللقاء بحث توقيع اتفاقية للتآخي بين مدينة شرم الشيخ وإحدى المدن بدولة قبرص، بغرض التعاون بين البلدين والتبادل السياحي والثقافي.

وأكد محافظ جنوب سيناء أنه جرى وضع برنامج سياحي للسفير، يتضمن زيارة جميع المقاصد السياحية بالمدينتين، تحت إشراف مكتب هيئة تنشيط السياحة بشرم الشيخ.

ومن جانبه، أعرب السفير القبرصي عن سعادته البالغة بتواجده في محافظة جنوب سيناء، لافتًا إلى أن هذه الزيارة للمحافظة تعد الثالثة، وأن الزيارة الأولى كانت لمدينة سانت كاترين خلال احتفالية «هنا نصلي معاً» والثانية بمحمية رأس محمد بحضور وزيرة البيئة.

وقدم محافظ جنوب سيناء في ختام اللقاء، درع المحافظة للسفير، وهدية تذكارية تعبيرًا عن روح التعاون والتميز في العلاقات بين البلدين.