الأوراق المطلوبة للحصول على شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري

مع بدء البنك المركزي المصري بالتنفيذ الفعلي لمبادرة التمويل العقاري التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مارس الماضي، بفائدة 3%، وبأقساط تسدد على فترات مختلفة تصل لـ30 عاما، ضمن مبادرة الحكومة المصرية لتوفير سكن لائق لكل المصريين، بنظام التمويل العقاري.

ويتحفز الكثير من المواطنين لمعرفة الأوراق المطلوبة والمستندات التي تحتاجها البنوك حتى يمكنهم الانضمام لمبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، الأوراق والمستندات المطلوبة عند التقدم للبنوك المشاركة للحصول على شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%، والتي تختلف من مصرف لآخر، وذلك في السطور التالية.

الأوراق المطلوبة للانضمام لمبادرة التمويل العقاري

تختلف المستندات والأوراق المطلوبة من المصارف ضمن مبادرة التمويل العقاري، ولكن هذه هي أغلب الأوراق المطلوبة:

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية للزوج بالإضافة إلى الزوجة.

- إيصال مرافق حديث أو فاتورة تليفون على ألا يمر عليها أكثر من ثلاثة أشهر

- قسيمة الزواج / الطلاق إن وجد.

- شهادة إثبات الدخل من الزوج والزوجة.

- مفردات مرتب بالدخل الصافي والحوافز للموظفين القطاع الخاص والعام.

- بيان نفقة للمطلقات «من خلال حكم محكمة».

- رخصة العقار، أو شهادة تثبت أن العقار تم التصالح عليه في حال كون العقار مخالف.

- خطاب من مالك الشقة يوضح السعر المطلوب ومرفق به جميع أوراق الملكية.

- صورة من السجل العقاري للعقار أو الشقة أو الأرض المقام عليها العقار.

شهادة تثبت أن الوحدة لا يوجد عليها أي متأخرات أو أقساط أو سبق وتم الحصول على قرص تمويل عقاري من خلالها.

خطوات الانضمام لمبادرة التمويل العقاري

- يتقدم الشخص الذي يرغب في الحصول على شقة إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بطلب بهدف الحصول على خطاب للشقة المخصصة له.

- الذهاب إلى مقر صندوق الإسكان الاجتماعي، لتسليم الملفات الخاصة بالشقة لتحميلها على النظام المخصص في الصندوق.

- يقوم الصندوق بإرسال البيانات إلى البنك وبدوره يقوم بالاستعلام من خلال شركة المصرية للاستعلام الائتماني.

- يصدر قرار من جهات التمويل (صندوق الإسكان أو شركات التمويل العقاري) لبدء التنفيذ بعد الانتهاء من الاستعلام، مع وضع الموافقة الائتمانية على النظام.

- يتم التواصل مع العميل بعد حصوله على الموافقة، لمعرفة النظام الخاص بالدفع والقيمة المطلوبة، واستكمال البيانات.

- يتوجه العميل إلى البنك الخاص به، في الخطوة الأخيرة بهدف استكمال البيانات به وكتابة العقود الثلاثية للوحدة السكنية، بحيث يتم توقيع المالك على العقد كطرف أول بائع والعميل طرف ثان مشتري وعلى أن تكون جهة التمويل طرفا ثالثا ممولا للوحدة السكنية.