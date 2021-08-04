اليوم.. محمد هنيدي في السينما بـ«الإنس والنمس» بعد 4 سنوات من الغياب

يستعد الفنان محمد هنيدي لعرض فيلمه الجديد «الإنس والنمس»، اليوم الأربعاء بدور العرض السينمائي، وذلك بعد غياب عن شاشة السينما لنحو 4 سنوات منذ عام 2017 مع فيلم «عنتر ابن ابن ابن شداد» مع باسم سمرة، درة، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج شريف إسماعيل.

أبطال فيلم «الإنس والنمس»

فيلم «الإنس والنمس» للمخرج شريف عرفة، بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، صابرين، محمود حافظ، دنيا ماهر، عارفة عبدالرسول، سليمان عيد، وعدد من ضيوف الشرف، سيناريو وحوار كريم حسن بشير.

قصة فيلم محمد هنيدي «الإنس والنمس»

تدور أحداث فيلم «الإنس والنمس» في إطار من الخيال والمواقف الكوميدية، حيث يعمل محمد هنيدي الذي يعيش مع والدته وتقوم بدورها عارفة عبدالرسول، ويعمل في أحد الملاهي للألعاب الترفيهية وبالتحديد بيت الرعب، وتضعه الظروف في مأزق عندما يتعرف على فتاة ذات قدرات خاصة وتجسد شخصيتها منة شلبي وتعيش مع أسرتها غريبة الأطوار التي تضم صابرين وبيومي فؤاد، ويسعى للزواج منها ولكن يقع وأسرته في مأزق ليس في الحسبان وتتصاعد الأحداث الكوميدية الخيالية في إطار من الرعب والتشويق.

فيلم «الجواهرجي» يجمع محمد هنيدي ومنى زكي بعد 23 سنة من الغياب

كما يجهز الفنان محمد هنيدي لفيلم جديد يحمل اسم «الجواهرجي» ويجمع بينه والفنانة منى زكي، بعد غياب نحو 23 عامًا منذ تعاونهما في فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» عام 1998، مع عدد من نجوم الشباب وقتها أبرزهم أحمد السقا، هاني رمزي، غادة عادل، طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب.

فيلم «الجواهرجي» المرتقب بطولة محمد هنيدي، منى زكي، أحمد صلاح السعدني، تارا عماد، ريم مصطف، والفنانة الكبيرة لبلبة، تأليف عمر طاهر، إخراج إسلام خيري.