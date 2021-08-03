حصلت على الدبلوم في عمر 52 سنة.. «نادية»: بحلم بكلية زراعة

أكدت نادية المحروقي، الحاصلة على دبلوم الفني الزراعي في مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، أنها حققت حلمها بالحصول على الدبلوم بعد مرور 30 سنة من تركها التعليم الأزهري بسبب رغبة أسرتها في زواجها، موضحة أنها حصلت علي الدبلوم بتفوق لغير المنتظمين من المدرسة الثانوية الزراعية بمدينة أشمون، وهي في عمر 52 سنة.

وأضافت أكبر حاصلة على الدبلوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حلمها بعد الحصول على الدبلوم الفني الزراعي، هو الالتحاق بكلية الزراعة، خاصة أنها كانت طالبة في الثانوي الأزهري وتم الإتفاق مع أسرتها على استكمال العملية التعليمية ولكن لم يحدث ذلك، موضحة أنها حاولت التقديم في الأزهر من جديد للحصول على الثانوية الأزهرية ولكن تم رفض طلبها بسبب تركها المدرسة منذ سنوات بعيدة، وهو ما دعاها إلى التقدم للحصول على الدبلوم.

وأوضحت «المحروقي»، أنها لم تحصل على الدبلوم بسبب هدف معين وإنما لرغبتها في استكمال تعليمها خاصة أنها زوجت أبنائها وأصبحت تفكر في استكمال رغبتها الماضية في استكمال التعليم، موضحة أنها تعمل في العمل العام من خلال توليها منصب أمين المرأة في حزب مستقبل وطن على مستوى مركز أشمون، فضلا عن اهتمامها بالعمل الخيري وإنشاء جمعية خيرية لخدمة المجتمع المحيط في أشمون بشكل خاص والمنوفية بشكل عام .

وأشارت إلى أنها واجهت العديد من التحديات والصعوبات بسبب كبر سنها وعدم تقبل البعض فكره عودتها للتعليم، موضحة أن أولادها ساعدوها وشجعوها للتقديم والحصول على الدبلوم، مضيقة أن هناك سعادة كبيرة بين أقاربها وأصدقائها الذين استقبلوها بحفاوة كبيرة بعد معرفتهم بالحصول علي الدبلوم الثانوي الزراعي.