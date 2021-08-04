حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 4-8-2021 مهنيا وعاطفيا

من أبرز صفات برج السرطان الشجاعة والقوة، وخيالهم واسع، ولديهم الكثير من الأصدقاء، وهم أشخاص عاطفيّون، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

القمر في منزل الصحة وعليك أن تبتعد عن الأضواء وأن تعمل في سرية وكتمان وانتبه لصحتك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

تميل نحو التأمل ويساعدك ذلك على تصحيح الأخطاء مع الطرف الآخر.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبدالرازق ويوافق تاريخ ميلاده 6 يوليو.