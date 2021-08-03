  خطوات التسجيل لاختبار القدرات 2021 لطلاب الثانوية العامة

تستعد الجامعات الحكومية والخاصة لاختبارات القدرات 2021 المقرر أن تنطلق السبت المقبل 8 أغسطس الحالي، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، حيث وضع المجلس عدد من القواعد المشددة في ظل إجراءات مجابهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19)، كما أكد عدد من رؤساء الجامعات، الالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي والتشديد على ارتداء الكمامة، حيث يبدأ موقع التنسيق الإلكتروني استقبال رغبات تسجيل الطلاب بداية من مساء الجمعة المقبل كبث تجريبي للموقع، على أن يبدأ العمل رسميا من يوم السبت المقبل.

خطوات التسجيل على الموقع الإلكتروني لاختبارات القدرات 2021

- التقدم يكون عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني من هنا.

- بعد الدخول إلى الموقع يفتح الطالب صفحة التسجيل لاختبارات القدرات 2021.

- يبدأ الطالب تسجيل اختبارات القدرات 2021 من خلال الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص الطالب.

- تظهر للطالب بياناته الشخصية «رقم الجلوس واسم الطالب والرقم القومي والمحافظة والإدارة التعليمية التي يتبع لها، والمدرسة، والشعبة التي درسها الطالب سواء علمية أو هندسية أو أدبية».

- على الطالب التأكد من البيانات الشخصية له والمدونة عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

- يظهر للطالب قائمة باختبارات القدرات 2021 المتاحة له، والكليات، والأماكن المخصصة لتنفيذ الاختبارات والمواعيد المحددة للطالب.

- يختار الطالب نوع القدرات والمواعيد لإجراء الاختبار في الكلية.

- قدرات كليات التربية الرياضية تستمر 3 أيام متتالية.

- عقب انتهاء الطالب من التسجيل، يتم طباعة إيصال يشمل القدرات التي يرغب في أدائها والمواعيد والأماكن لتنفيذها.

- تلتزم جميع الكليات بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

- تلتزم الكليات بإرسال وإدخال جميع نتائج الامتحانات مباشرة على موقع التنسيق الإلكتروني لجميع الطلاب اللائقين من المتقدمين، بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب، حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

- لن يعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني.