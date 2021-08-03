كامل الوزير: تشغيل القطار الكهربائي تزامنا مع احتفالات نصر أكتوبر

قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تضع اللمسات النهائية لتشغيل القطار كهربائي في مصر «عدلى منصور - العاصمة الإدارية»، ليجرى تشغيله تزامنا مع احتفالات ذكرى نصر 6 أكتوبر المقبلة، موضحًا أنه جرى الانتهاء من تنفيذ أنفاق المشروع وعددها 3 أنفاق بنسبة 100% وهي نفق سيارات عند حدائق العاصمة ونفقينLRT هما «نيو هليوبوليس» و«بدر»، كما بلغت نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية للمرحلتين الأولى والثانية «مدني - تشطيبات» 88 %.

وأكد الوزير، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي مستمرة، وأن جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، يجرى تنفيذها في جميع مناطق المشروع، للحفاظ على أرواح العاملين والفنيين والمهندسيين، من أى مكروه، لافتًا إلى أن جميع العاملين داخل المشروع ملتزمين تمامًا بارتداء الكمامات الطبية، موضحًا أن الوزارة تعمل على إدخال وسائل مواصلات حديثة، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وأوضح وزير النقل، أن القطار الكهربائي صمم على الطراز الأوروبي، ويشمل المشروع على عدد 4 كباري سيارات جرى الانتهاء منها جميعًا وتشغيلها تجريبيًا أمام حركة السيارات وهي كباري الهايكستب والمستقبل 1 والمستقبل 2 والشروق، كما يشمل على 7 كباري LRT «كباري مسار»، وجرى الانتهاء من تنفيذ كوبري السويس، وبلغت نسبة تنفيذ 4 كباري منها وهي كباري «الإسماعيلية، جنيفة، الروبيكي1 و2» 99%، وجارِ تنفيذ كباري العاصمة 1 والعاصمة 2، والتي أصبحت في مراحلها الأخيرة.

وفي سياق آخر، أعلن كامل الوزير، عن عدم تحريك أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد في الوقت الحالى، منوهًا بأن الوزارة تنفذ مشروعات بتكلفة إجمالية تقدر بـ200 مليار جنيه، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، وتقليل حوادث القطارات، قائلا: «نعمل من أجل راحة المواطن المصري».