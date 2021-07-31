وزير النقل: القطار الكهربائي السريع يشمل 20 محطة منها 12 إقليمية

أكّد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنَّ الوزارة تواصل عملها بتنفيذ القطار الكهربائي السريع «العين السخنة - العلمين»، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الصارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة العاملين والفنيين والمهندسين، من خطر الإصابة بعدوى كورونا.

وطالب وزير النقل، خلال جولته التفقدية لأعمال مشروع القطار الكهربائي السريع، بضرورة أهمية تكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع، وفقا للتوقيت المخطط، مشيراً إلى أهمية هذا المشروع الذي يعتبر بداية لمنظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة التي سيتم تنفيذها التي ستمثل نقلة حضارية جديدة في وسائل المواصلات في مصر.

وأضاف وزير النقل أنَّ السرعة التصميمية لقطار مشروع قطار «العين السخنة - العلمين» تبلغ 250 كم/ساعة، والسرعة التشغيلية للقطار الكهربائي السريع 230 كم/الساعة والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/الساعة، كما تبلغ سرعة جرارات البضائع الكهربائية 120 كم/ساعة، لافتا إلى أنَّ المشروع يشمل 20 محطة منها 8 محطات للقطار السريع و12 محطات إقليمية، موضحًا أنَّ القطار السريع يتميز بسعة نقل أعلى للخط، مما يقلل الازدحام المروري ويحقق أمانًا أعلى للركاب.

ونوه الوزير إلى أنَّ مشروع القطار الكهربائي السريع يساعد على التنمية الاقتصادية ويعزز البنية التحتية للمنطقة ويساعد على احتواء الزحف العمراني، مشيرًا إلى أنَّ تنفيذ خط قطار كهربائي سريع (ركاب & بضائع) يربط مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر حتى مدينة مطروح على ساحل البحر المتوسط مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب والعلمين الجديدة، سيسهم هذا المشروع في ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة سكك حديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة.