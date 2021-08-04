حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 4-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الأسد القدرة على توزيع الوقت بين الجد واللعب، ما يجعل صاحبه ينعم براحة نفسيّة دائمة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

اليوم مناسب لتحقيق إنجازات مهمة وتتابع واجباتك ومسئولياتك بنجاح.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

القمر في منزل الأصدقاء، لن تكون وحدك فهناك دعم من الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية جنيفر لوبيز، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.