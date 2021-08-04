حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 4-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العقرب يكره الخبث والسطحية، ولديه القدرة على فهم الآخرين دون أن يتمكّن أحد من فهمه.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

القمر في منزل المدخرات يمنحك اليوم موهبة تجارية يمكنك الاعتماد عليها، خاصة في إنجاز أعمالك وفي البيع والشراء.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

فينوس في وضع داعم ويساعدك ذلك على التعامل بود ورومانسية وحيوية مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان خالد سليم، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.