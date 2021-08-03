ارتفاع درجات الحرارة في الإسكندرية.. والأهالي يهربون للبحر

تشهد مدينة الإسكندرية، طقس حار نهاراً وليلاً مع ارتفاع نسبة الرطوبة، حيث وصلت درجة الحرارة اليوم في المدينة الساحلية إلى 34 درجة مئوية مع توقعات بزيادة درجات الحرارة في الأيام المقبلة، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية، التي توقعت هبوب موجه شديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة.

طقس الإسكندرية اليوم

ولجأ أهالى المدينة الساحلية إلى الابتعاد عن الطقس الحار من خلال نزول البحر والاستحمام في الشواطئ والهروب من أشعة الشمس الحارقة، او بتجنب النزول للشوارع خاصة أوقات الذورة أو الذهاب إلى البحر لنزول مياه البحر والاستمتاع.

شواطئ الإسكندرية زحمة طوال الأسبوع

وتواجد المصطافون على شواطئ الإسكندرية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، من أجل الاستجمام ونزول مياه البحر، خاصة مع عدم استقرار الطقس وإجازة الثانوية العامة.

وحققت شواطئ الإسكندرية أعلى نسبة من المخالفات مع بداية موسم الصيف، على رأسها شاطئين بقطاع شرق «شاطئ إدوارد خراط، شاطئ ايناس حقي»، بسبب فرض الإكراميات، كما جرى تغريم المسئولين عن شاطئيّ «الفنار، أبو هيف المميز»، بسبب سوء حالة دورات المياه، فيما جرى تحرير مخالفة لشاطئ جزيرة الدهب بسبب التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية و انتشار الممنوعات.