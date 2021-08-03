مصادر: السائح الأجنبي المتوفى بالهرم كان يقضي ليلة بـ«منشطات» مع راقصة

تبذل جهات التحقيق، جهودًا كبيرة من أجل إزالة الغموض الذي يكتنف واقعة وفاة سائح أجنبي داخل فندق في الهرم، وتشير المعلومات الأولية بحسب مصادر أمنية وقضائية تحدثت لـ«الوطن»، إلى أن جثمان السائح المتوفى خاليًا من أي آثار عنف، تشير إلى وجود شبهة جنائية، وعثر داخل غرفته على منشطات جنسية، كما أنه كان بصحبة راقصة يقضي معها ليلة، ومات بعد أن غادرت الفتاة الغرفة، وجرى تحديد هويتها من خلال الكاميرات، وباستجوابها على مدار 3 ساعات متصلة، أنكرت خلالها وجود شبهة جنائية في الوفاة.

منشطات جنسية

3 شرائط منشطات جنسية كانت داخل غرفة السائح الأجنبي المتوفى داخل فندق في الهرم، بحسب حديث الراقصة أمام جهات التحقيق، فضلا عن مصادر أكدت أن المتوفى تناول كمية كبيرة من المنشطات الجنسية، أدت لتدهور حالته الصحية في غضون دقائق، وتعرض لحالة إعياء ظهرت عليه خلال وجوده داخل الغرفة، واستمرت دقائق، وعندما سقط على الأرض فاقدًا للوعي، غادرت الراقصة الغرفة بعد ما فشلت في إفاقته.

رواية الراقصة

رواية الراقصة أمام جهات التحقيق، ليس دليلا دامغًا على أن الوفاة طبيعية، فهي مجرد قرينة واحدة، ولا تزال التحقيقات مستمرة من أجل كشف الغموض، وأن الدليل الفني لتشريح الجثمان في الطب الشرعي، يعد من أبرز الأدلة الفنية التي تعتمدها النيابة العامة في مثل هذه القضايا، وأن النيابة قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان، لبيان أسباب وفاته رسميًا، وموافاة النيابة بتقرير الصفة التشريحية، حتى يتسنى لها استكمال إجراءاتها القانونية.

اكتشاف وفاة السائح الأجنبي

كان فريق البحث الجنائي التابع في مديرية أمن الجيزة، نجح في تحديد هوية الفتاة التي كانت برفقة السائح الأجنبي المتوفى داخل فندقًا بالهرم، قبل وفاته داخل غرفته بالفندق، وبدأ رجال المباحث في مناقشة الفتاة واستجوابها، لمعرفة ملابسات الواقعة من خلالها، خاصة أنها كانت آخر من رأى المجني عليه قبل وفاته بساعات قليلة، وتبين أنه يبلغ من العمر 60 عامًا، وأنه قبل وفاته كان رفقة صديقة له داخل غرفته بالفندق في الهرم.