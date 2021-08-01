نجوم الأهلي في الغردقة: «أكلوا سي فود ومارسوا رياضات بحرية».. (صور)

استقبلت مدينة الغردقة عددًا من نجوم فريق كرة القدم بالنادي الأهلي، والذين توافدوا على الفناق والمنتجعات السياحية لقضاء إجازة مدتها 72 ساعة حصلوا عليها خلال توقف الدوري، وذلك برفقة أسرهم.

وحرص عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي وعلي معلول الجناح الأيسر على قضاء إجازتهم برفقة أسرتهما على شواطئ الغردقة بأحد المنتجعات السياحية بمنطقة سهل حشيش، واستجابا لرغبة المعجبين في التقاط الصور التذكارية معهما.

وقام لاعبا النادي الأهلي، اليوم الأحد، برحلة بحرية إلى المحمية على متن لانش خاص ملك أحد أصدقائهم لمشاهدة الجزيرة وممارسة الرياضات البحرية ومشاهدة الشعاب المرجانية.

ومن المقرر أن تنتهى إجازة لاعبي الأهلي غدًا، على أن يغادرا الغردقة استعدادا لخوض مباراة الأهلي أمام وادي دجلة يوم الأربعاء المقبل.

كما شهدت الغردقة توافد عدد من لاعبي النادي الأهلي، منهم حمدي فتحي مع زوجته في أول ظهور لهما عقب حفل زفافهما، والمهاجم والتر بواليا، ولاعب خط الوسط أليو ديانج، وحرصوا جميعًا على تناول «سي فود» في مطعم أسماك شهير بالغردقة.

من جانبه، قال عصام علي الخبير السياحي بالبحر الأحمر، لـ«الوطن»، إن عددًا من نجوم النادي الأهلي حرصوا على قضاء الإجازة التي حصلوا عليها خلال توقف الدوري في المنتجعات السياحية الكبرى بالغردقة، ومنهم جناح الأهلي الأيسر علي معلول والمهاجم بواليا ولاعب خط الوسط ديانج وعمرو السولية، مؤكدا أن الغردقة قبلة المشاهير من نجوم الرياضة.