«مستثمرو السياحة»: نتوقع وصول 1500 زائر روسي أسبوعيا للغردقة وشرم الشيخ

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن أول الرحلات الجوية الروسية لمطاري شرم الشيخ والغردقة، ستصل يوم الإثنين المقبل بعد انقطاع دام لأكثر من 6 سنوات، لافتا إلى أن روسيا ستسير نحو 10 رحلات أسبوعية إلى المدن السياحية بجنوب سيناء والبحر الأحمر، بداية من الشهر الجاري، بمعدل 5 رحلات لشرم الشيخ أسبوعيا ومثلها للغردقة.

1500 سائح روسي يصلون لشرم الشيخ والغردقة أسبوعيا

وأضاف «عبداللطيف» لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن يكون على متن الـ10 رحلات التي تصل لشرم الشيخ والغردقة أسبوعيا نحو 1500 سائح، موضحا أن الحركة السياحية الوافدة من روسيا إلى المنتجعات السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء ستأتي بشكل تدريجي، متابعا: «في رأيي الـ10 رحلات التي سيتم تسييرها للغردقة وشرم الشيخ أسبوعيا هي بمثابة تمهيد واختبار للقطاع السياحي المصري لتقرير إمكانية زيادة تلك الرحلات في أقرب وقت ممكن».

الشهور المقبلة تشهد زيادة أعداد السياح

وأوضح «عبداللطيف» أن الحرائق التي نشبت بالغابات الموجودة في العديد من المدن السياحية التركية التي يفضل السياح الروس السفر إليها، واحتياج تلك المدن لفترات زمنية ليست بالقليلة للعودة لوضعها الطبيعي قبل تلك الحرائق، قد يرفع من أعداد السياح الروس الوافدين لمصر خلال الشهور المقبلة، لا سيما ـن المقصد السياحي المصري هو أحد أهم المقاصد السياحية العالمية التي يفضل السائح الروسي السفر إليها خاصة في فصل الشتاء.

وأشار إلى أن المعيار الحقيقي للحكم على أعداد السياح الروس الوافدين لمصر، سيكون خلال الربع الأخير من العام الجاري، منوها إلى أنه من المتوقع أن تشهد تلك الفترة زيادة كبيرة في أعداد السائحين الوافدين لمصر من مختلف دول العالم، لا سيما من روسيا، حيث أن السياح الروس يفضلون زيارة مصر خلال الموسم السياحي الشتوي، موضحا أن كافة المنشآت السياحية والفندقية جاهزة لاستقبالهم.