محمد هنيدي يمازح جمهوره بصورة لفتاة تشبه دوره في «جاءنا البيان التالي»

تفاجأ محمد هنيدي، بصورة متداولة على «إنستجرام» لفتاة تظهر بـ«لوك» يشبه دوره في فيلم «جاءنا البيان التالي» الذي ظهر فيه على هيئة فتاة، وكانت صاحبة الصورة فتاة تُدعى «تاليا»، لكن الغريب أنها كانت تحظر «هنيدي»، وفق ما أعلنه الفنان على صفحته بالموقع.

ونشر هنيدي الصورة على صفحته بموقع «فيس بوك»، وقال: «بعيدا عن الشبه بس ليه أدخل بروفايلها عشان أعرف مين دي ألاقيها مدياني بلوك؟ يالا ما هي الكيميا كدشه غدارة».

ولم يكتفِ هنيدي بذلك التعليق، بل قام بالترويج لفيلمه الجديد (الإنس والنمس) أيضا في تعليق على البوست بعد التفاعل الكبير على المنشور وكتب قائلا: «يلا ماهي الغيرة تعمل اكتشر من كدشه، وماتنسوش إن الإنس والنمس من بكرة في دور العرض».

فيلم «الإنس والنمس» بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، محمود حافظ، وشريف دسوقي وغيرهم، والفيلم من سيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير، قصة وإخراج شريف عرفة، موسيقى وألحان هشام نزيه، مدير التصوير أيمن أبو المكارم، مونتاج داليا الناصر، تصميم ملابس إيناس عبد الله، وإنتاج هشام عبد الخالق.

ويعد فيلم «الإنس والنمس» عودة مرة أخرى لمحمد هنيدي، بعد غياب 5 سنوات كاملة عن السينما، إذ كانت آخر أعماله السينمائية فيلم «عنتر ابن ابن ابن شداد»، الذي قدمه مع كل من درة وباسم سمرة ولطفي لبيب ومحمود حافظ، وتدور قصته في قالب من الكوميديا والسخرية، حيث يدخل حفيد عنتر العبسي، في صراع مرير مع أسد الرجال، ويحاول التغلب عليه بكل ما أوتى من قوة في سبيل الفوز بقلب أجمل فتاة في القبيلة.

ويصور هنيدي، في الوقت الحالي فيلم جديد وهو «الجواهرجي» مع منى زكي، التي تجتمع معه بعد غياب عدة سنوات منذ فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، والفيلم يشارك به كل من أحمد السعدني، لبلبة، ريم مصطفى، تارا عماد، عارفة عبد الرسول ومن تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري ويدور في إطار كوميدي.