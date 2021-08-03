«التأمين الصحي» يعقد المؤتمر السنوي الثالث لأمراض القلب بالمنيا الخميس

يعقد فرع هيئة التأمين الصحى بالمنيا بعد غد الخميس مؤتمره السنوي الثالث لأمراض القلب على مدار يومين، تحت رعاية الدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة، والدكتورة فاتن عمارة مدير إدارة التدريب بالهيئة، والدكتور أحمد سعد مدير عام فرع المنيا للتأمين الصحي، الدكتور محمود معتوق استاذ أمراض القلب ورئيس المؤتمر.

يحضر المؤتمر عدد من علماء أمراض القلب وأطباء الجمعية المصرية لأمراض القلب، وعدد من الأطباء المتخصصين بالجامعات المصرية وأطباء من مديرية الصحة وهيئة التأمين الصحى بالمنيا، وأحمد محمود مدير عام مستشفي التأمين الصحي والدكتور الحسيني علي جمعه سكرتير عام المؤتمر.

يشهد فعاليات جلسات المؤتمر ممثلين عن جامعة بني سويف الدكتور هشام بشري محمود، والدكتور محمد مدحت، ومن جامعة أسيوط الدكتور يحيي كشك والدكتور محمد أبو القاسم والدكتور محمد جمال، ويمثل جامعة عين شمس الدكتور أحمد فتحي، ومن مستشفي مدينة نصر للتأمين الصحى الدكتور محمد غريب رئيس شرفي للمؤتمر.

يناقش المؤتمر هذا العام كل ما هو جديد في أمراض القلب وعلاقة أمراض القلب وتخثر الدم بفيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية والعلاج.

كما يناقش المؤتمر علاقة أمراض القلب بضغط الدم لدي السيدات الحوامل والطرق الحديثة والأدوية المستحدثة في علاج أمراض القلب.

ويهدف المؤتمر إلى رفع كفاءة الأطباء داخل محافظة المنيا في علاج أمراض القلب والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة في التأمين الصحي، ونشر الوعي الطبي عن كل ما هو جديد في أمراض القلب بين أطباء المحافظة.