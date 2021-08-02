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محمود مسلم

شركة مصر للطيران تسير 69 رحلة جوية غدا الثلاثاء

كتب:

الوطن
03:00 م | الإثنين 02 أغسطس 2021
رحلات جوية

رحلات جوية

أعلنت شركة مصر للطيران، تسيير 69 رحلة جوية، غدا الثلاثاء، بمعدل 52 رحلة «دولية» إلى بغداد، دبي، ندجامينا، لاجوس، تونس، دوالا، الدوحه، أثينا، لارناكا، دوسلدورف، نيويورك، ميلانو، باريس، روما، جنيف، امستردام، إسطنبول، فرانكفورت، برلين، موسكو، أبوظبي، فيينا، ميونيخ، بودابيست، عمَان، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل.

وتشمل الرحلات 12 داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و5 «شحن جوي».

وأوضحت الشركة أن جميع الرحلات تنقل 7617 راكبا.

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