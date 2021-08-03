أستاذ نساء وتوليد يوضح أهم النصائح لتربية الطفل بشكل سليم

قال الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بكلية القصر العيني، إن الدولة المصرية في آخر 7 سنوات، تهتم بصحة المواطن المصري، وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أثناء افتتاحه أحد المشاريع في المنوفية، عن ضرورة تقليل أعداد المواليد ليكون طفلين من أجل الرعاية الصحية الأفضل لكل طفل حتى يكون شاب سليم وصحيح.

وأضاف «حسن» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «dmc» اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية سالي شاهين، أن البداية الصحيحة تكون من السنة الأولى للطفل من خلال اختيار الطعام المناسب له وتباعد فترات الحمل للأم من أجل الحفاظ على صحتها مع ضرورة البعد عن الطعام السريع متابعا: «زي ما الرئيس قال الناس بتأكل غلط وده يعمل سمنة وأنيميا ومفروض نرجع لأكل البيت الخضار والرز والسلطة ونبعد عن المشروبات الغازية ونهتم بالرياضة».

وأوضح أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بكلية القصر العيني، أن الخلايا الدهنية للأطفال تتكون خلال السنين الأولى، وكذلك بناء العظم يكون خلال أول 20 عاما فقط في عمر الشخص، لذا يجب الاهتمام بصحة البنات حتى تكون صحتها جيدة عند الحمل، مشيرا إلى ضرورة انتشار فكرة الكشف الدائم على الصحة كل فترة من أجل معرفة الأمراض التي يصاب بها الشخص ويعالجها.

وأشار أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بكلية القصر العيني، إلى أن مشاكل تقزم الأطفال تأتي بسبب الحمل المتكرر في فترات قليلة، وكذلك قد يؤدي إلى السمنة أو الإصابة بالإنيميا، موضحا أنه يجب المباعدة بين كل حمل وآخر فترة تصل إلى 4 أو 5 سنوات، من أجل أن يكون الطفل سليم صحيا ومتفوقا في المدرسة، مواصلا: «دي روح، ومحدش يقول إن العيل بيجي برزقه، وده الخطاب الديني المعاصر اللي محتاجين نتكلم عنه، عشان الطفل هنتحاسب عنه يوم القيامة فهل الطفل سليم صحيا وبدنيا ونفسيا، عشان كده شايف إن اتنين كفاية».