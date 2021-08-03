ناشئات «يد المنيا» أول فريق فتيات بالصعيد يشارك ببطولة الاتحاد المصري

أعلن نادي المنيا الرياضي، بدء أولى تدريبات مرحلة الإعداد لفريق كرة اليد فتيات مواليد 2006، استعدادا للمشاركة في بطولة الناشئات بالإتحاد المصري لكرة اليد، كأول فريق فتيات على مستوى الصعيد يشارك في تلك البطولة.

وكان مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي برئاسة المحاسب عاطف عبدالجابر، وافق في وقت سابق على تشكيل الفريق وبدء فترة إعداده، للمنافسة بتلك البطولة، مما يعد إضافة قوية لفرق القطاع.

ويتولى تدريب الفريق المدرب مؤمن سيف، تحت إشراف كابتن هيثم حمدي رئيس الجهاز الفني لكرة اليد، ويعاونه إداريي القطاع مصطفى الحسيني ومحمود خليل، وخالد فايز عضو مجلس الإدارة ومشرف النشاط.

يشار إلى أن مشاركة الفتيات في الأنشطة الرياضية المختلفة بدأ يظهر في محافظة المنيا قبل نحو 4 أعوام، عقب إعلان مركز شباب قرية البرجاية التابعة لمركز المنيا، عن تشكيل أول فريق كرة قدم نسائي بالصعيد، حتي نجح الفريق في الوصول إلي الدوري الممتاز «ب» في شهر سبتمبر من العام الماضي.

ففي مطلع عام 2017، أعلن مركز شباب البرجاية، تشكيل أول فريق كرة قدم نسائي يخرج من قرية صعيدية، ويضم 20 لاعبة معظمهن من أبناء القرية، ثم بدأ الفريق النسائي الوحيد الذي يمثل محافظة المنيا يجني ثمار أعوام من الكفاح والإصرار علي المواصلة بفوزه بالقسم الثاني علي فريق مركز شباب الغردقة بالبحر الأحمر، وبعد مرور 4 أعوام على تشكيل الفريق وصل الفريق إلي الدوري الممتاز «ب»، ليكون الفريق الوحيد الذي يمثل المحافظة.

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