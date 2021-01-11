«المخابز» تطالب بإعادة تسعير رغيف العيش: التكلفة مرتفعة

قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الشعبة ستعقد اجتماعا موسعا، غدا الثلاثاء، مع هيئة السلع وقيادات من وزارة التموين، لمناقشة اشتراكات التأمينات على العمال في المخابز والتى زادت طبقاً للقانون الجديد مما يشكل عبئاً على أصحاب المخابز، وإعادة النظر في تكلفة إنتاج رغيف الخبز في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.

وأضاف حماد، أن اشتراكات التأمينات الجديدة ألزمت أصحاب المخابز البلدية بدفع 300 جنيه شهرياً للعامل الواحد المؤمن عليه، بحيث يدفع صاحب المخبر 190 جنيهاً والعامل 110 جنيهات، مشيرا إلى أن أصحاب المخابز يطالبون بإلغاء قرار زيادة التأمينات الجديد الذى تم إصداره، موضحاً أن المخابز تدفع نحو 2.5 قرش على كل جوال دقيق يومياً تأمينات.

وأشار إلى أن أصحاب المخابز والعمال ليس لديهم الإمكانيات الكافية لسداد مبالغ التأمينات الجديد بجانب المتعامل به حتى الوقت الحالي، خاصة أن إنتاجهم الخبز المدعم لصالح منظومة السلع التموينية.

وأكد حماد أن أهم مشكلات أصحاب المخابز خلال الفترة الحالية ارتفاع تكلفة رغيف الخبز مع موجة الغلاء التى تشهدها البلاد في جميع السلع والخدمات وخاصة مع انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى التأمينات الاجتماعية لأصحاب المخابز.

وتابع أنه سيتم تقديم مذكرة للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تتضمن هذه المشكلات، للمساعدة في حلها.