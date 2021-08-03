تعرف على عقوبة العروض الوهمية لتخفيض الأسعار بالأوكازيون الصيفي

توعدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المحال التجارية بتنفيذ عقوبة العروض الوهمية لتخفيض الأسعار، ضمن فترة الأوكازيون الصيفي للعام 2021، وذلك إذا قامت هذه المحال بالإعلان عن عروض وهمية وتخفيض الأسعار بالمخالفة لما هو موجود على أرض الواقع بها.

عقوبة العروض الوهمية لتخفيض الأسعار

من جانبه، أكد عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن عقوبة العروض الوهمية في تخفيض الأسعار تندرج تحت قضايا أمن دولة طوارئ، طبقا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، مشددا على أن عقوبة العروض الوهمية وتخفيض الأسعار تصل إلى تغريم صاحب المحل غرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه بحد أقصى.

ونوه رئيس قطاع التجارة الداخلية بالوزارة، إلى أن عقوبة العروض الوهمية في تخفيض الأسعار لن تقف عند هذا الحد، موضحا أنها قد تصل أيضا لحبس صاحب المحل، مع مصادرة البضاعة المباعة.

متى ينتهي الأوكازيون الصيفي لعام 2021

ويستمر الأوكازيون الصيفي لعام 2021، بناء على قرار من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، حتى بداية شهرسبتمبر المقبل، حيث انطلق الأوكازيون في الساعات الأولى من بداية يوم 2 أغسطس الجارِ، ويستمر حتى شهر كامل.

مدة إعلان المحال التجارية عن تخفيض الأسعار

وعن المدة الزمنية التي ستعلن فيها المحال التجارية عن عروض في تخفيض الأسعار عن السلع والمنتجات، فإنه بناء على القرار الوزاري الصادر بانطلاق الأوكازيون، فإن لكل محل أن يشترك في الأوكازيون لمدة أسبوعين كاملين، من إجمالي المدة الزمنية المخصصة للأوكازيون، المحددة بشهر كامل حتى يوم 2 سبتمبر.

وانطلقت أمس على مستوى المحافظات، عدة حملات تفتيشية ورقابية من وزارة التموين ومديرياتها على مستوى المحافظات، بالتعاون مع فروع جهاز حماية المستهلك، للرقابة على المحال التجارية، التي قد تعلن عن عروض وهمية في تخفيض الأسعار.