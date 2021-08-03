رئيس «الشيوخ»: الأداء التشريعي الأول للمجلس مبشر

عبر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رئيس حزب «مستقبل وطن»، عن فخره واعتزازه بمشاركته بندوة «إنجازات مجلسي النواب والشيوخ لدعم الوطن» بمقر حزب «مستقبل وطن»، مؤكدًا على فخره بالجلوس اليوم، لنراجع الماضي من أجل مستقبل أفضل.

جاء ذلك، خلال كلمته بندوة حزب «مستقبل وطن» بعنوان «إنجازات مجلسي النواب والشيوخ لدعم الوطن» بمشاركة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رئيس حزب «مستقبل وطن»، والمستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية والمستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، وذلك في ضوء اللقاءات التي يعقدها حزب «مستقبل وطن»، تحت رعاية المهندس أشرف رشاد، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، النائب الأول، الأمين العام، بمقر الأمانة العامة، بحضور ممثلي السلطة التنفيذية لتحقيق التواصل المباشر بينهم وبين أعضاء الحزب.

أداء مجلس الشيوخ في دور الانعقاد الاول

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أن الكمال لله وحده، ولا نقول إننا بلغنا الكمال، ولكن أداءنا بدور الانعقاد الأول بالفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، مبشر، وأول جولة بها إيجابيات وسلبيات بلا شك، ولكن الصورة مختلفة عن الماضي، ولا نقول أننا وصلنا للكمال، ولكننا نشخص الأمور في نصابها الصحيح الآن، بالإيجابيات والسلبيات، والفخر أن نعترف بوجود الإيجابيات والسلبيات.

ولفت رئيس مجلس الشيوخ، إلى أن المواطن في الشارع لمس الأداء المختلف للبرلمان بغرفتيه، ونحن أصبحنا أمام شعب له حس سياسي مختلف، والمواطن يلمس الاختلاف والصورة المختلفة عن الحياة البرلمانية في مصر، في ضوء دور الانعقاد الأول لمجلسي النواب والشيوخ، متطرقا بحديثه أيضا إلى التجاوب الكبير الذي تم ما بين السلطة التشريعية والتنفيذية.

وتطرق رئيس حزب «مستقبل وطن»، في حديثه، لأداء الأحزاب تحت قبة البرلمان بغرفتيه، مؤكدا على أن الأداء مختلف، والجميع وضع مصلحة الوطن على أولوياته دون النظر لمصلحته الشخصية، مؤكدا على أن شهادته في حزب «مستقبل وطن» مجروحة، ولكن أداءه كان مميزا ومختلفا، وجميعنا نطمع للأفضل والأحسن خلال الفترة المقبلة.

وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أن حزب «مستقبل وطن» قام بدور كبير بدور الانعقاد الأول، ونجح في تغيير رؤية الأعضاء عن مهامهم الحقيقة، تحت قبة البرلمان، وردود فعل المنصات بما يرتقي بالعمل البرلماني من جميع أطرافه، بحيث لمسنا مشاركة حقيقة من الأعضاء في مهامهم البرلمانية قائلا: «حرصنا على تغيير رؤية نواب البرلمان تجاه مهامهم الحقيقة تحت قبة مجلسي النواب والشيوخ وأنهينا عصر أننا نجيب النواب من البهو والجميع أصبح متفهم لدوره ونسب الحضور أصبحت أعلى من الماضي».

أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب

ولفت رئيس مجلس الشيوخ، إلى أن حاسة عضو مجلسي النواب والشيوخ، اختلفت عن الماضي بشأن مهامه النيابية، والجميع أصبح مقدر دوره وموقفه الذي يأخذه من أجل الوطن والمواطن، موجها التحية للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مؤكدا على أنه قام بدوره علي أفضل كفاءة، وكل عضو حصل على حقه في التعبير عن رؤيته وموقفه.