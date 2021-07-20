"مستقبل وطن" بجنوب سيناء يوزع لحوما على المواطنين احتفالًا بعيد الأضحى

وزع أعضاء حزب مستقبل وطن بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء في أول أيام عيد الأضحى، لحوم الأضاحي على المواطنين بمدينتي طور سيناء وشرم الشيخ، من خلال فرق عمل الحزب.

وقال جيفارا محمد الجافي، عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بالمحافظة، إن التوزيع يجري وفقًا لكشوف المستحقين التي جرى إعدادها مسبقًا لضمان الوصول إلي الأسر الأكثر احتياجًا، و سيجري استكمال التوزيع في باقي مدن المحافظة، بداية من الغد الأربعاء ثاني أيام عيد الأضحى.

وأوضح أمين الحزب بالمحافظة في تصريح له اليوم، أنه يجرى توفير المساعدات، وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، والتخفيف عنهم ضمن مبادرة "حياة كريمة".