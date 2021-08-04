إنتاج جزء ثانٍ من فيلم «ديدو» بمشاركة نجم كوميدي كبير

قرر المنتج أحمد السبكي إنتاج جزء ثان لفيلم «ديدو»، الذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائية في مصر والدول العربية.

السبكي يعلن عن بطل الجزء الثاني من ديدو خلال أيام

وسوف ينضم إلى أسرة فيلم «ديدو» في الجزء الثاني، نجم كوميدي كبير سوف يتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة.

وحقق «ديدو» إجمالي إيرادات حتى الآن تخطت الـ16 مليون جنيه رغم نسبه إشغال 50% في دور العرض السينمائية.

وقال كريم فهمي، لـ«الوطن»، إن كواليس الفيلم متعبة ومرهقة والجميع بذل مجهودا كبيرا بالفيلم لدرجة أنه أصيب في أحد المشاهد.

وعن الفيلم وأنه مأخوذ عن أحد الأفلام، قال إن الأحداث الداخلية للفيلم لا توجد في أي عمل آخر، ولكن الفكرة نفسها تم تنفيذها في أكثر من عمل خارج مصر، ولكن لم تنفذ في مصر من قبل و«ديدو» أول الأعمال التي تنفذ بهذه الطريقة بمصر.

فيلم «ديدو» بطولة كريم فهمي، هدى المفتي، أحمد فتحي، محمد ثروت، نور قدري، قصة كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح، وتدور أحداثه في إطار فانتازيا كوميدية، حيث يتعرض ديدو وعدد من الأشخاص لإشعاع يجعلهم في حجم عقلة الإصبع، وتبدأ مفارقات ضاحكة ومحاولة التغلب على المصاعب التي تقابلهم بشكل كوميدي.