فيلم «العارف» فى الصدارة للأسبوع الثالث.. و679 جنيها إيرادات «ديدو»

يواصل فيلم «العارف» تصدر قائمة الإيرادات اليومية للأسبوع الثالث على التوالي بدور العرض السينمائي، حيث حقق مليون و411 ألف جنيه، أمس، ليرتفع إجمالي الإيرادات التى حققها الفيلم إلى 36 مليون و357 ألف جنيها، وفقا لتقرير صادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

إيرادات فيلم «العارف» تقترب من «مش أنا»

وتقترب الإيردات الإجمالية لـ«العارف» من إيرادات فيلم «مش أنا» الذي وصل إجمالي الإيرادات التى حققها 39 مليون جنيها، على مدار 6 أسابيع في دور العرض السينمائي، منذ طرحه في 23 يونيو الماضي.

قائمة إيرادات السينما اليومية

وجاء فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» في المركز الثاني في تقرير الإيرادات اليومية، بـ784 ألف جنيه، وفي المركز الثالث فيلم «مش أنا» محققا 484 ألف جنيه، وفي المركز الرابع فيلم «أحمد نوتردام » بإيرادات 10 آلاف جنيه، بينما لم يحقق «ديدو» سوى 679 جنيها.

بينما تم رفع فيلم «ماما حامل» من دور العرض السينمائي بسبب ضعف الإيرادات التي حققها في الفترة الأخيرة، حيث لم يتجاوز إجمالي إيرادات الفيلم منذ طرحه في يونيو الماضي، 5 ملايين جنيه، وسبق رفع فيلم «ماما حامل» عدد من الأفلام كان من بينها «ثانية واحدة» بطولة دينا الشربيني ومصطفى خاطر، بالإضافة إلى فيلم «الشنطة» بطولة بيومي فؤاد.

يشار إلى أنه خلال الأيام المقبلة، تستقبل دور العرض السينمائي مجموعة جديدة من الأفلام المتنوعة ما بين الكوميديا والدراما والأكشن، حيث يبدأ عرض فيلم «الإنس والنمس» للنجم محمد هنيدي، يوم 4 أغسطس المقبل، وينتظر الجمهور عرض فيلم «موسى» للمخرج بيتر ميمي، يوم 11 أغسطس المقبل، وهو أول فيلم عن «روبوت» في الوطن العربي، ويعتبر من التجارب المختلفة تماما على السينما المصرية.

وفي 18 أغسطس، من المقرر طرح فيلم «200 جنيه» للمخرج محمد أمين وتأليف أحمد عبدالله، والذى يضم مجموعة كبيرة من النجوم.